Non c’è Sanremo senza polemica, ad attaccare sono i fan di Geolier. Geolier che è arrivato secondo con la sua ‘I ‘p me, tu p’ te’. Una canzone: “nata con l’obiettivo di portare Napoli e il napoletano a Sanremo. Per questo con gli altri autori abbiamo deciso di partire dal dialetto. Il testo parla di una storia, di quelle che capitano a tanti ragazzi. Il punto di forza è il ritornello: devo dire che nelle prime prove mi sono emozionato molto”, raccontava Geolier.

>> “Nooo! Non è possibile!”. Sanremo 2024, Geolier arriva secondo: la reazione del quartiere dopo l’annuncio. Lacrime e urla

I protagonisti sono due persone che comprendono sia giunto il tempo di prendersi i propri spazi. È l’accettazione della fine di una storia, senza odio, senza rancore, ma nel rispetto reciproco e nel ricordo del bello che c’è stato. “Amadeus mi ha dato l’opportunità di partecipare con un brano in napoletano ma dico che per me arrivare a cantare all’Ariston è già una vittoria. Tutto quello che arriverà dopo sarà un qualcosa in più”.





Sanremo, la sala stampa esulta per la vittoria Angelina Mango

E la vittoria è stata solo sfiorata. Stravinto il televoto, Geolier ha avuto contro voto stampa e radio che hanno preferito Angelina Mango. La reazione della sala stampa, che esulta alla vittoria di Angelina, non è piaciuta a tanti. Meno che mai ai fan di Geolier. “Lo avete fatto perdere voi. La gente era con Geolier, ma a voi non stava bene”, scrive un fan su X.

E ancora: “Ho visto un cantante vincere a Sanremo e quel cantante è Geolier. Sanremo è il festival della gente e la gente deve pesare di più”. Tra Angelina Mango e Geolier nessun risentimento. Con il rapper napoletano è stata protagonista di un momento molto intenso. Ieri sera, racconta Novella 2000: “In occasione della finale del Festival di Sanremo 2024”.

“Angelina Mango e Geolier si sono incontrati nel backstage dell’Ariston e si sono così abbracciati. Nessuna faida dunque tra i due artisti, nonostante le malelingue del web abbiano ipotizzato a presunte tensioni tra loro”.