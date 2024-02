Sanremo 2024, la reazione del rione di Geolier dopo la vittoria di Angelina Mango. Ci avevano sperato, ma alla fine a trionfare è stata la cantante ex allieva di Amici. Il successo del rapper napoletano sembrava cosa fatta dopo aver ottenuto una valanga di preferenze al televoto. Anche nella serata finale Geolier ha stravinto col 60% dei voti, decisivi sono risultati i voti di sala stampa e giuria delle radio.

Lo stesso Geolier è intervenuto subito dopo la fine dei giochi affermando: “Avrebbero fischiato a chiunque si fosse trovato al primo posto. Me li sono presi io per tutti, ma non era un accanimento su di me“. Insomma il cantante sembra aver preso con sportività la sconfitta al Festival. Diverso, invece, l’atteggiamento dei suoi fan che alla Gescal, il rione dove il rapper è cresciuto, hanno seguito con trepidazione la finale di Sanremo.

Come hanno reagito i compaesani di Geolier alla vittoria di Angelina

L’Ansa ha reso noto: “I suoi amici hanno sfidato la scaramanzia, dando il via ad una festa che ha tenuto fede allo slogan che ha campeggiato sugli striscioni esposti in questi ultimi giorni: “Per noi già hai vinto”. Una frase riportata anche sulla torta offerta ai presenti alla festa ben prima della proclamazione del vincitore. Amici e fan del cantante ora attendono il ritorno a Napoli del loro beniamino: “sarà festa comunque”, assicurano”.

I fan di Geolier si erano tutti radunati in un locale della Gescal di Miano con striscioni, t-shirt personalizzate, torta e spumante pronti a festeggiare il loro beniamino. Quando però è arrivato l’annuncio di Amadeus sul vincitore c’è stata la doccia fredda: a ricevere il leone della città dei fiori è stata infatti Angelina Mango. Grande delusione e pure qualche lacrima per i supporter del rapper.

#Sanremo2024, la tanto attesa vittoria non è arrivata: nel rione Gescal, a Secondigliano, quartiere d'origine di Geolier, i fan accolgono con delusione il secondo posto del rapper pic.twitter.com/66JMqOeYE6 — Fanpage.it (@fanpage) February 11, 2024

Quando Amadeus ha annunciato al vittoria di Angelina Mango i fan di Geolier hanno reagito male, anche se qualcuno ha applaudito. C’è chi ha urlato “Buu” e anche chi si è messo a piangere. In ogni caso la festa è scattata lo stesso con l’esplosione dei fuochi d’artificio e la certezza di poter riabbracciare presto il proprio artista: “Adesso faccio ancora un po’ di cose qui, ma torno presto a casa – ha assicurato Geolier – Domani sera sarà già nella mia Napoli e non vedo l’ora”.

