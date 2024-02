Sanremo 2024, ha vinto Angelina Mango ma il Codacons vuole annullare tutto. Incredibile quanto successo nell’ultima serata della manifestazione canora trasmessa in diretta da Rai1. Durante la votazione molti utenti hanno segnalato problemi tecnici in quanto non riuscivano a votare. Amadeus ha affermato che era tutto sotto controllo e che nessun voto sarebbe andato perso.

Ma anche i cantanti hanno invitato i propri sostenitori a votare fin quando non avrebbero ricevuto l’sms di conferma, segno che qualcosa non è andato nel verso giusto. Alla fine Angelina Mango ha trionfato col brano “La Noia” grazie al 40,3% delle preferenze, Geolier è arrivato secondo con “I p’ me, tu p’ te” grazie al 25,2% dei voti. Proprio su quest’ultimo si è generata una polemica.

Leggi anche: Sanremo 2024, il vincitore e la classifica finale





Caos televoto e la decisione di Codacons sulla finale di Sanremo

Già nei giorni scorsi c’erano state molte polemiche su Geolier. Il cantante è balzato in vetta alla classifica e ha anche vinto la gara delle cover, ma tanti non hanno apprezzato il fatto che la canzone fosse in napoletano stretto. Poi lui e il suo staff sono stati accusati di aver manomesso il televoto. Adesso, invece, c’è chi sostiene che i problemi tecnici della serata finale siano stati provocati dalla volontà di boicottarlo per far arrivare prima Angelina Mango.

Dopo le polemiche sul televoto il Codacons ha diramato una nota: “Il Codacons, da sempre contrario al sistema del televoto, sta monitorando la situazione e raccogliendo le segnalazioni dei telespettatori che hanno speso soldi per votare il proprio artista preferito del festival di Sanremo 2024. Eventuali problemi tecnici e anomalie durante la raccolta dei voti del pubblico potrebbero infatti alterare l’esito della gara e falsare la classifica finale del festival”.

“Per tale motivo attendiamo gli accertamenti del caso e chiarimenti da parte dei soggetti responsabili, a partire da Rai e società telefoniche, e se saranno confermati disservizi o irregolarità siamo pronti a chiedere dinanzi le autorità competenti l’annullamento dell’intera classifica finale di Sanremo 2024″. Inoltre il Codacons ha invitato “la Rai a riflettere sull’opportunità di abbandonare definitivamente il sistema del televoto, troppe volte al centro di scandali e problemi, un metodo di raccolta dei voti del tutto antidemocratico che avvantaggia alcuni artisti a danno di altri”.

Durante la votazione la Rai aveva assicurato: “i voti vengono regolarmente acquisiti ma il messaggio di conferma arriva con un leggero ritardo, perché la Telecom sta dando la priorità all’acquisizione dei voti. Non andrà perso nessun voto questo ce l’hanno confermato i notai e i dirigenti di Telecom”.

“Davvero costa così tanto!?”. Sanremo 2024, Mahmood e l’anello pazzesco: il prezzo choc