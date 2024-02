Sanremo 2024, la scoperta dopo l’ospitata del big. Un’edizione tutto sommato ‘tranquilla’ quella del 74esimo Festival della musica italiana: nessun clamoroso colpo di scena, se non quello della protesta da parte del pubblico a conclusione della quarta serata di votazioni e dell’ospitata più discussa di sempre, quella di John Travolta, che pare non abbia per nulla gradito le modalità di intrattenimento con in mezzo la propria immagine. Ma ecco cosa è successo dopo la partenza del big.

Guai in vista dopo l’ospitata di John Travolta a Sanremo 2024. L’attore era attesissimo, peccato solo che la vicenda sembra essersi conclusa nel peggiore dei modi. Dopo essere salito sul palcoscenico di Sanremo, l’attore avrebbe deciso di non firmare la liberatoria per la circolazione delle proprie immagini durante il festival. La vicenda, già dalle sue prime battute, è stata molto discussa, ma non si è fermata solo a questo.

Guai in vista dopo l’ospitata di John Travolta a Sanremo 2024: la clamorosa scoperta

“Chiederò a John Travolta di fare una cosa che se accetta la sua carriera potrebbe finire in Italia”, così Fiorello aveva annunciato il suo programma per l’ospite d’onore della seconda puntata di Sanremo 2024. E alla fine la star americana, dopo aver fatto ad Amadeus un tutorial dei suoi balli cinematografici più iconici, ha raggiunto Fiorello davanti al suo Aristonello e si è esibito nel Qua qua qua. A spiegare gli ultimi aggiornamenti sul caso dell’attore, ci ha pensato Marcello Ciannamea, direttore del Prime time Rai. Riflettori accesi dunque sul caso Travolta in qualità di testimonial della U-Power.

A tal proposito, tirando in ballo il contratto stipulato con la società Divina Luna S.r.l. che rappresenta l’attore, viene a galla che: “Nell’ambito della Partecipazione, più in generale, del Programma” dovessero emergere “elementi aventi, direttamente e/o indirettamente, valenza pubblicità e/o promozionale (anche con riferimento al vestiario e/o accessori utilizzati), se non da Rai preventivamente autorizzato per iscritto”, tale violazione “consente a Rai di rifiutarsi di pagare il corrispettivo pattuito e di agire nei confronti della Divina Luna S.r.l. per la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti”.

Insomma, la tv di Stato sostiene di essere stata truffata. “Rai comunica di aver già posto in essere ogni opportuna verifica per fare luce sulla vicenda, e che procederà nei confronti di tutti i soggetti in ordine ai quali dovessero emergere eventuali profili di responsabilità”, riferisce in una nota il direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, Marcello Ciannamea che aggiunge: “Se ci sentiamo truffati? Se questi sono gli elementi che stanno venendo fuori certo che sì”. “Noi indipendentemente abbiamo attivato tutte le procedure per rivalerci sulla società”, sottolinea ancora Ciannamea, che in ogni caso ammette l’errore compiuto nel non coprire il logo delle scarpe di Travolta: “Sicuramente una disattenzione, un errore. Ma assicuro che non è facile con certi personaggi: sia ieri con Russell Crowe e ancor peggio con John Travolta, per motivi di sicurezza avvicinarsi a queste persone è stato molto difficile“.