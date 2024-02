Sanremo 2024, sorpresa pazzesca per Amadeus. Un’edizione, questa di quest’anno, che sta facendo innamorare tutti. Ma anche polemiche a non finire, che non fanno altro che aumentare l’audience del programma Rai e che giova davvero a tutti. Insomma, l’Italia resta incollata alla tv con dei numeri che lasciano senza parole i vertici di Viale Mazzini. Dati che probabilmente renderanno Amadeus uno dei conduttori più longevi e funzionali di ogni Sanremo, forse solo dopo Pippo Baudo.

>>>> Sanremo 2024, chi sono tutti i cantanti in gara

>>>> Sanremo 2024: cantanti, canzoni, ospiti, serate, duetti, co-conduttori con Amadeus

Ma cosa è successo stamattina e perché Amadeus si è svegliato col sorriso? Chiaramente parliamo di share e di Auditel. Andiamo quindi a vedere gli ascolti della terza serata del Festival di Sanremo 2024. Ieri le cose erano andate alla grande, con un calo fisiologico del 2% rispetto solo allo scorso anno, ma comunque un dato da record per quanto riguarda lo share medio di Sanremo.





Sanremo 2024, sorpresa pazzesca per Amadeus

Amadeus in conferenza stampa ha dichiarato: “Se 5 anni fa mi avrebbero detto che avrei superato il 50% non ci avrei creduto”. E invece altro che 50, qui superiamo sempre, da 5 anni, il 60%. La terza sera gli ascolti tv sono stati 10 milioni e mille, pari al 60.1%: sono questi gli spettatori che hanno guardato in media la terza serata del festival di Sanremo (dalle 21.19 all’1.38).

Il conduttore Rai quindi vince su se stesso: l’anno scorso la terza serata del Festival (dalle 21.25 all’1.59) raccolse in media 9 milioni 240mila telespettatori pari al 57.6% di share. Il record assoluto nella storia della tv e di Sanremo, è ancora nella mani di Pippo Baudo nel 1995, quando con con Anna Falchi e Claudia Koll fece segnare in media il 60.52%.

La terza serata del Festival di Sanremo ha fatto registrare un altro grande record di ascolti: 10 milioni di ascoltatori e il 60,1% di share.#sanremo2024 #ascoilti #share #spettatori #amadeus #record pic.twitter.com/OpSEHPphGc — Radio Italia (@RadioItalia) February 9, 2024

Analizzando meglio, la prima parte del terzo giorno (dalle 21.19 alle 23.32) ha registrato 13 milioni 243mila spettatori pari al 58.1% di share; la seconda parte (dalle 23.34 all’1.38) 6 milioni 436mila pari al 65%. L’anno scorso la terza serata del Festival raccolse in media 13 milioni 341mila telespettatori pari al 57.2% di share nella prima parte (dalle 21.25 alle 23.31), 5 milioni 584mila con il 58.4% nella seconda (dalle 23.40 all’1.59). Un grande risultato, poco da dire.

Leggi anche: “Guardate bene Mahmood”. Sanremo 2024, la assurda teoria che gira sui social: cosa dicono di lui