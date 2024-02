“Quello non è Mahmood”, la teoria choc a Sanremo 2024. Uno dei papabili vincitori di questa edizione del Festival della canzone italiana è in questi giorni al centro non proprio di una polemica, ma quantomeno di un complotto. Non si capisce bene da che parte prendere questa notizia, tuttavia sembra che c’è sempre più gente, sopratutto sui social dove si legge tutto il contrario di tutto, che è convinta che l’artista milanese abbia un sosia che si esibisce al posto suo.

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire perché alcune persone dicono tutto ciò. Per farla breve, sui social circola una teoria del complotto tanto insolita quanto affascinante, che ha come protagonista il rapper milanese di 31 anni, Mahmood, di origini egiziane. Questa teoria lo paragona a celebrità come Paul McCartney, che secondo alcune voci sarebbe stato sostituito da un sosia dopo un incidente, o Elvis Presley, che secondo altri sarebbe ancora vivo e nascosto.





Ed ecco che adesso, al Festival di Sanremo, questa stravagante ipotesi ha catturato l’attenzione del pubblico. Mahmood è un artista completo nonostante la sua giovane età, si è già distinto vincendo il Festival per due volte: la prima con il singolo “Soldi” e la seconda con “Brividi”, in duetto con Blanco. Quest’anno il 31enne tenta nuovamente la vittoria con “Tuta gold”, brano che sta riscuotendo un notevole apprezzamento, presentandosi con un look completamente rinnovato.

mahmood c’ha messo la droga dentro a sta canzone o non si spiega#sanremo2024 #sanremo24

pic.twitter.com/XuC1CZtJ7F — sara ; 💐 (@mattinosenzalba) February 7, 2024

Ed è forse proprio per questo che in tanti si chiedono come faccia ad avere tutto questo successo. E da qui il complotto: non è lui. Dal punto di vista dell’outfit, Mahmood, abbandona il suo precedente stile ‘urban’, caratterizzato da capelli corti e barba, per adottare un’immagine più giovanile, con capelli leggermente più lunghi e un viso glabro che lo fa sembrare più giovane di cinque anni.

Guardalo lì il sosia di Mahmood, ma quello vero dov'è finito? #Sanremo2024 — Carlotta Gaia (@CarlottaGaia) February 8, 2024

su tiktok appena visto video complotto su Mahmood a Sanremo ci sarebbe un sosia l’hanno sostituito come Paul McCartney — meechee (@mswa11p) February 8, 2024

ma quello è mahmood davvero o un sosia? — vale (@avonsbusker) February 8, 2024

Molti utenti sulla piattaforma X sostengono che la persona che si esibisce sul palco dell’Ariston non sia il vero Alessandro Mahmood, ma un suo sosia. Sembra assurdo ma questa assurda teoria ha trovato seguaci nel vasto universo dei social media, supportata da video che confrontano l’aspetto di Mahmood a distanza di un anno. E tutto questo per un paio di baffi che non ci sono più e forse un po’ di dimagrimento.

