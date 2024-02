Nella terza serata di Sanremo 2024 a creare molta curiosità nel pubblico è stato il figlio di Amadeus, José, che era seduto in platea non solo insieme alla mamma Giovanna Civitillo ma anche ad una ragazza. Quest’ultima sembrerebbe avere la stessa età dell’adolescente e quindi il pubblico ha immediatamente iniziato a parlarne, ipotizzando che ci fosse qualcosa in più.

Infatti, l’immagine a Sanremo 2024 del figlio di Amadeus, José, con questa ragazza è diventata più che virale sul social network X. Sta dunque letteralmente spopolando il 15enne, che era stato al centro dell’attenzione anche nelle prime due serate per la sua incredibile crescita. Tutti se lo ricordano praticamente bambino nel primo anno di conduzione del papà, ma ora è completamente diverso.

Sanremo 2024: il figlio di Amadeus, José, con una ragazza. Scoppia il gossip

A Sanremo 2024 il figlio di Amadeus è ormai diventato una celebrità. José è sempre presente in ogni puntata del Festival, ma per la prima volta è stato al fianco di una ragazza nel corso del terzo appuntamento della kermesse musicale. In più di un’occasione le telecamere hanno indugiato su di loro, dunque sul web in molti sono convinti che ci sia del tenero tra i due giovani.

Come sottolineato da molti utenti, questa ragazza seduta in prima fila all’Ariston, proprio al fianco di José, ha fatto esplodere il gossip. Si pensa infatti che possa essere proprio la fidanzata del figlio di Amadeus, ma non ci sono conferme ufficiali. Altri internauti hanno ipotizzato che fosse Angelica, la figlia di Fiorello, ma non sarebbe così. Il mistero è ancora fitto, chissà se sarà proprio il ragazzo a rompere il silenzio in queste ore. A proposito di José, come potete leggere cliccando sul suo nome, nella seconda serata sono tutti impazziti per la sua reazione alla classifica della top five, che ha visto prevalere Geolier.

MA JOSE CHE SI PORTA LA FIDANZATINA IN PRIMA FILA A SANREMO??? pic.twitter.com/2qLTslwYY0 — ferrass98 (@ferrass98) February 8, 2024

Ma in che senso quella seduta vicino a lui è la fidanzatina di Jose? Scusate mi commuovo, il nostro direttore artistico é diventato grande e noi lo abbiamo letteralmente visto crescere



#Sanremo2024#Sanremo24 pic.twitter.com/YfZmlY2Kcp — 𝐿𝑖𝑑𝑖𝑎 • Sanremo era💐 (@Lii_dia_) February 8, 2024

Infatti, queste sono state le reazioni del pubblico davanti a quella inquadratura: “José, la fidanzatina quando ce la presenti”, “Ha portato la fidanzata in prima fila a Sanremo”, “Ma in che senso quella seduta vicino a lui è la fidanzatina di José? Scusate, mi commuovo”.