In prima fila a Sanremo 2024 non potevano ovviamente mancare moglie e figlio di Amadeus. Giovanna Civitillo e Josè Alberto Sebastiani sono presenze fisse nonché fondamentali per il conduttore e direttore artistico del Festival. Ha già 15 anni Josè e il praticamente in tutti questi anni in cui il papà ha guidato la kermesse il pubblico italiano lo ha visto diventare grande. Tutti sono affezionati al ragazzo, classe 2009 e una carriera avviata nell’Under 15 dell’Inter agli ordini di Fautario Simone.

E infatti già durante la prima serata del Festival di Sanremo sono stati tantissimi i messaggi social a lui dedicati. Per esempio “L’abbiamo letteralmente visto crescere”, “Mi sono sentito vecchio“, “José è un po’ il figlio di tutti noi“, “Praticamente ha fatto le elementari all’Ariston“. E ancora: “Mi immagino il figlio di Amadeus che si giustifica a scuola dicendo scusate mio padre doveva presentare il festival“.

Sanremo 2024, la classifica e la reazione del figlio di Amadeus

Uno dei commenti più divertenti? “Ormai vediamo la crescita percentile del figlio di Amadeus come il cugino non cugino che incroci al matrimonio del fratello della moglie di zio“. Insomma, tutti conoscono il figlio di Ama ormai. E anche nella seconda serata ha fatto parlare di sé.

Sul finale della seconda serata, Amadeus e Giorgia hanno svelato la classifica provvisoria: al primo posto Geolier, poi Irama, Annalisa, Loredana Bertè e Mahmood. A votare è stato il pubblico da casa tramite televoto e la Giuria delle Radio, novità di quest’anno. La reazione di Josè? All’annuncio del papà su Geolier ha esultato sollevando le braccia al cielo ed urlato di felicità.

Il figlio di Amadeus che esulta per Geolier, quel ragazzo mi è sempre più simpatico. #Sanremo2024 pic.twitter.com/LaMkYIXZtX — Rozzo Cibernetico (@duca86) February 8, 2024

Uuuu Maro' #Geolier primo.

Il figlio di Amadeus era felicissimo.😂 Ma…. Booo… Va be', sono napoletana non può che farmi piacere… Ma…. Booo… #Sanremo24 #SANREMO2024 — Rosa Marino (@RosaMarino82) February 8, 2024

E anche in questo caso i commenti non si sono fatti attendere, come “Il figlio di Amadeus che esulta per Geolier, quel ragazzo mi è sempre più simpatico” e “Il figlio di Amadeus era felicissimo. Ma…. Booo… Va be’, sono napoletana non può che farmi piacere… Ma…. Booo“. E dire che molti hanno commentato in modo negativo questa prima posizione…