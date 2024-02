Episodio clamoroso a Sanremo 2024 nella terza serata dell’8 febbraio. Il gruppo musicale La Sad ha fatto un’esibizione show e, oltre a intonare la loro canzone Autodistruttivo, ha sorpreso tutto il pubblico con un gesto che ha richiamato il collega Piero Pelù. La band è stata l’ultima ad esibirsi al Festival, quindi eravamo già entrati nel corso della notte quando è successo l’impensabile.

Ad essere coinvolta è stata anche un’altra vip, seduta nella platea dell’Ariston. E Sanremo 2024 si è letteralmente infuocato davanti alla presenza de La Sad, che ha rubato la scena in maniera clamorosa. Ovviamente il video in questione, riguardante uno dei componenti del gruppo, è diventato virale e sul web non si fa altro che parlare di questa incursione pazzesca nel pubblico.

Sanremo 2024, il gruppo La Sad ruba borsetta di una spettatrice vip

Il gruppo punk di Sanremo 2024 ha ancora una volta sorpreso tutti con la loro esplosività, ma poi i La Sad sono andati anche oltre. Infatti, uno di loro ha deciso di abbandonare temporaneamente il palco e andare nel pubblico. Qui ha individuato una ragazza presente in platea e ha deciso di rubarle la borsetta, come fece Piero Pelù in un altro Festival. E poi si è scoperto subito chi fosse questa spettatrice famosa.

I La Sad hanno fatto alzare dal posto in cui era seduta questa giovane, che ha fatto una giravolta prima che le sottraessero la borsetta. L’inquadratura sulla ragazza ha fatto immediatamente comprendere ai telespettatori che la ‘vittima’ di questo furto fosse Giulia Salemi. Quest’ultima è parsa molto sorridente, assolutamente non infastidita, anche perché sarebbe stato tutto programmato.

LA SAD CHE RUBA LA BORSA A GIULIA SALEMI #Sanremo2024 pic.twitter.com/5ihGkkR11d — 🐑 (@lthefutureisnow) February 9, 2024

Ore prima della loro performance, i La Sad avevano incontrato proprio la Salemi e le avevano detto: “Se vieni all’Ariston ti rubiamo la borsa“. E la promessa della band è stata mantenuta, permettendo ai fan di conquistare anche tanti punti al Fantasanremo.