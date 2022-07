“Milly Carlucci? Ora lo dico”. Samuel Peron, cosa succede dietro Ballando con le stelle

Per Samuel Peron è un periodo pieno di emozioni sia in senso positivo che in negativo. Qualche settimana fa ha annunciato sui social che diventerà papà. La sua compagna Tania Bambaci aspetta un figlio. Nel 2020 la coppia ha vissuto un momento di crisi, ma dopo pochi mesi tra loto è tornato il sereno e lo scorso anno hanno anche annunciato le nozze che non sono state ancora celebrate. “La vita ha deciso di farci un regalo, il più bel regalo che potessimo desiderare”, ha scritto su Instagram a corredo della foto in cui teneramente bacia il pancino della compagna.

Nello scorso maggio, invece, è stato colpito da un grave lutto: è morta sua mamma. L’annuncio è stato dato in diretta da Serena Bortone durante Oggi è un altro giorno. “Voglio concludere salutando con un affetto e con un abbraccio fortissimi Samuel Peron”, ha detto la giornalista con la voce rotta, circondata della commozione del pubblico. “La mamma non è stata bene nelle ultime settimane e purtroppo è scomparsa”. Nel frattempo si sono rincorse voci di un possibile addio a Ballando con le stelle.





Samuel Peron dedica Milly Carlucci: “A lei devo tutto”

E su quest’ultimo tema Samuel Peron ha voluto dire la sua in una intervista rilasciata a Nuovo. “Nessun addio. Sono soltanto in attesa di scoprire se ci sarà un personaggio giusto con cui fare coppia nella prossima edizione. Lo scoprirò ad agosto”. Poi ha aggiunto che se non si troverà un vip adatto non ne farà una tragedia mentre invece se avrà un partner giusto sarà felicissimo perché a Milly Carlucci deve tutto e lavorare con lei è un vero piacere.

Infatti durante l’intervista dedica parole dolci proprio a Milly Carlucci, la conduttrice di Ballando con le stelle. La definisce come una mamma televisiva che non gli ha mai fatto mancare il suo sostegno ed il suo incoraggiamento: “Ci sentiamo spesso al telefono. Lei mi è sempre molto vicina nelle vicende professionali e personali. La sua telefonata non manca mai, come non mancano i suoi consigli”.

Samuel Peron ha concluso l’intervista a Nuovo rivelando che diventare padre è un regalo che la vita gli ha fatto dopo il grandissimo dolore della morte della madre. Ha glissato sul matrimonio con Tania Bambaci mentre sui suoi prossimi progetti lavorativi oltre Ballando ha svelato: “Io non mi pronuncio. Di certo sarò a Buongiorno Benessere e spero anche ad Oggi è un altro giorno, accanto a Serena Bortone che mi ha dato davvero tanto”.

