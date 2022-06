Ballando con le stelle lascia Samuel Peron. Lo storico volto noto del programma non esclude un addio. Solo pochi giorni fa aveva annunciato la gravidanza della compagna Tania Bambaci. Con una foto in cui lui bacia il pancino della futura mamma, attrice volto di fiction tv come Squadra Antimafia e Il cacciatore, il ballerino ha condiviso la notizia con tutti i suoi fan. L’annuncio è stato condiviso anche dalla sua compagna. Quella stessa compagna con cui, dopo 7 anni insieme, aveva avuto un momento di crisi.



“La scorsa estate, dopo sette anni di amore e convivenza, io e Tania abbiamo iniziato ad allontanarci e a litigare sempre più spesso – aveva raccontato Samuel Peron, che presto sarà papà – lei mi accusava di trascurarla e di pensare solo al ballo. Io mi sentivo incompreso perché lei sa quanto è importante il lavoro per me. Stavamo per lasciarci ma poi il desiderio di non perderci è stato più forte di tutto e ci siamo ritrovati. C’è voluto del tempo, perché la crisi era profonda, ma ci siamo riusciti e adesso ci amiamo più di prima”.





Ballando con le stelle, lascia Samuel Peron? Il ballerino di pensa



Ora, scrive Samul Peron: “La vita ha deciso di farci un regalo. Il più bel regalo che potessimo desiderare”. Se la vita privata va a gonfie vele sul futuro professionale Samuel Peron non nasconde dubbi. A Tele ha spiegato che al momento non c’è nulla di certo e che il suo ritorno a Ballando con le Stelle dipende da molteplici fattori. (Leggi anche “Non ci sarà più”. Ballando con le Stelle, lo storico volto del programma ha detto addio a Milly Carlucci)



“Lasciare o rimanere è una dinamica che non dipende da noi insegnanti ma dalle scelte di Milly Carlucci e dai suoi autori. Dipende anche dal vip che verrà coinvolto. È vero che io sono uno dei ballerini storici, ma chi può dirlo, dipende dalla telefonata che ci faremo Milly ed io tra agosto e settembre”, ha spiegato. Sono giorni molto turbolenti per la produzione del programma.



Nei giorni scorsi era circolata la voce dell’addio da parte di Selvaggia Lucarelli. Se ne parla già da qualche giorno, dopo che la giornalista, rispondendo alle domande dei fan su Ballando con le stelle, aveva risposto con un eloquente “Non ci rivedremo”. Dopo quello, che sembra certo, di Selvaggia Lucarelli potrebbe consumarsi un altro addio.

