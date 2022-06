Samuel Peron lascia Ballando con le Stelle. Lo storico ballerino del programma di Milly Carlucci è pronto a dire addio al format che l’ha reso celebre. A raccontare la vicenda è il settimanale Nuovo Tv: “pare che a settembre non ritroveremo più il ballerino di Marostica nel cast dello show di Milly Carlucci”. Ma cosa è successo? Secondo il magazine ci sarebbero diversi motivi che avrebbero portato Peron a prendere questa decisione. Nuovo Tv fa presente che Samuel Peron sarebbe stanco della danza e pronto ad affermarsi come conduttore.

Come molti sapranno infatti, negli ultimi anni il protagonista di Ballando con le Stelle si è messo alla prova sul piccolo schermo in questa direzione. Lo abbiamo visto prima nel ruolo da inviato a Buongiorno benessere di Vira Carbone, poi quello da opinionista fisso a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Ma non è finita perché adesso è riuscito ad entrare a Weekly, il nuovo programma Rai del fine settimana, dove sarà uno degli inviati di Carolina Rey e Fabio Gallo. Ma perché Samuel Peron lascia Ballando con le Stelle?

Samuel Peron lascia Ballando con le Stelle: ecco i motivi

Tanto per cominciare tutti questi impegni l’hanno costretto a rinunciare a Ballando on the road, il consueto appuntamento estivo durante il quale Milly Carlucci, accompagnata proprio da alcuni ballerini di Ballando con le Stelle, è alla ricerca di nuovi talenti da lanciare. Ma non solo: a pesare sulla decisione finale di Samuel Peron ci sarebbe anche l’età. Il ballerino ha da poco festeggiato i 40 anni.

Si tratta di un’età in cui i ballerini cominciano a scegliere altre strade professionali. Samuel Peron lascia Ballando con le Stelle, sono solo questi i motivi? Sembra anche che l’arrivo di Vito Coppola all’ultima edizione di Ballando con le Stelle abbia creato dei malumori dietro le quinte. In coppia con Arisa il coreografo di Eboli ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori e della padrona di casa, complice la liaison amorosa con la cantante.

“In poco tempo Vito si è fatto largo sulla pista: si è guadagnato spazio e attenzioni, diventando a tutti gli effetti il nuovo pupillo di Milly”, si legge sulla rivista. Sarà questo il vero motivo per cui Samuel Peron lascia Ballando con le Stelle? Aspettiamo la conferma.

