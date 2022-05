“Purtroppo è morta”. Lutto a Ballando con le stelle, la notizia più brutta annunciata in tv

Brutta notizia per il programma Ballando con le stelle. Un lutto ha infatti colpito in queste ore uno dei protagonisti della trasmissione condotta da Milly Carlucci. Come un fulmine a ciel sereno la notizia è arrivata in diretta televisiva. Ad annunciarla è stata la conduttrice Serena Bortone, nel corso del suo programma Oggi è un altro giorno. Ovviamente il pubblico non si aspettava assolutamente di apprendere questa notizia, che ha lasciato tutti senza parole e con un’enorme tristezza nel cuore.

Prima di questo lutto, di Ballando con le stelle si era parlato per un motivo decisamente migliore. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, Caterina Balivo potrebbe entrare a far parte del cast della prossima edizione: “Sogna uno spazio in prima serata nelle reti del servizio pubblico. In autunno la conduttrice napoletana approderà nella fascia ambita, ma non come padrona di casa, figura infatti tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle”. Ma veniamo ora al terribile annuncio.





Lutto a Ballando con le stelle: l’annuncio di Serena Bortone

Nella giornata del 13 maggio Serena Bortone ha informato i telespettatori di questo lutto che ha travolto improvvisamente Ballando con le stelle. Colui che è stato colpito da una notizia devastante è uno dei volti principali della trasmissione. La presentatrice Rai ha detto: “Lo salutiamo con un affetto e un abbraccio fortissimo. La mamma non è stata bene in queste settimane e purtroppo è scomparsa ieri. Io voglio dire una cosa a mamma Gianna: devi essere stata una donna veramente formidabile per aver cresciuto un figlio così per bene, brillante e gentile”.

A perdere la vita è stata la mamma del ballerino di Ballando con le stelle, Samuel Peron. Infatti, Serena Bortone ha poi aggiunto: “Un abbraccio a Samuel e a tutta la famiglia”. Un dolore immenso per il ballerino, che dunque ha dovuto fare i conti con una delle perdite più gravi che un uomo possa avere. Al momento il diretto interessato ha preferito non scrivere nulla sui social, ma non è da escludere che possa ringraziare in futuro tutti coloro che gli stanno adesso mostrando grandissima vicinanza.

Samuel Peron, classe 1982, ha iniziato a ballare quando aveva solamente 4 anni di età. Dal 2005 prende parte costantemente a Ballando con le stelle e ha vinto anche la quarta edizione del programma Maria Elena Vandone. Nel 2014 ha anche esordito in veste di scrittore ed è il direttore e fondatore della Samuel Peron Academy. Dallo stesso anno è fidanzato con la modella Tania Bambaci.

