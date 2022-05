L’attrice italiana Claudia Gerini è stata colpita da un grave lutto in famiglia. Lo ha annunciato lei stessa con un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. Ha mostrato una foto di una persona che è stata parecchio importante nella sua vita e ha usato parole bellissime e altrettanto commoventi per descriverlo. Non è facile per lei dare questo addio, ma ha dovuto farlo proprio per rimarcare l’importanza di questa figura familiare, che ovviamente lascerà un enorme vuoto nel nucleo della famiglia.

Oltre al lutto di Claudia Gerini, nelle ore scorse anche un’altra vip italiana, Emanuela Folliero, è stata colpita da una perdita. A lasciarla è stato la sua cagnolina Nina: “ADDIO cara Nina♥️, ti lascio andare … .Chi ha un piccolo ma grande amico a 4 zampe sa di quanto ti riempiono la vita, del prezioso legame che si viene a creare. L’amore incondizionato, senza giudizio. La mia Nina non ha avuto una vita facile prima che la prendessi in adozione. E’ stato il mio primo cane e ho scoperto il mondo che vorrei”.





Claudia Gerini colpita da un lutto in famiglia

Claudia Gerini era davvero molto affezionata a questo componente della sua famiglia, che per anni l’ha fatta stare benissimo. Un lutto che sarà difficile da assorbire in breve tempo, viste le sue parole usate. Questo il post della famosa attrice: “Ciao zio Titti. Fai buon viaggio, mi hai fatto tanto ridere e divertire…Da bambina e anche da grande. Ti voglio tanto bene”. Non ha fornito ulteriori dettagli sulle cause della morte dello zio. E lei ha scelto una foto di lui, mentre rideva e aveva attorno a sé alcuni cani.

Da sottolineare il cuore pubblicato dai Tiromancino, che hanno dimostrato così la loro vicinanza a Claudia Gerini in questo momento complicato. Altri fan comuni hanno aggiunto: “Condoglianze cara, un abbraccio”, “Claudia, sono sicura che ti farà continuare a ridere da lassù grazie ai bellissimi ricordi che ti ha lasciato”, “Era sicuramente un’anima buona”. Altri hanno aggiunto: “Buon viaggio”, “Sentite condoglianze”, “Che tristezza sapere che prima o poi tutti ci lasceranno purtroppo soli”.

Per quanto riguarda le sue ultime esperienze lavorative, Claudia Gerini è stata protagonista nei film ‘Mancino naturale’ e ‘Lasciarsi un giorno a Roma’. Nell’aprile scorso ha presentato il suo primo film da regista, che si chiama ‘Tapirulan’. L’attrice è mamma di due figlie, che si chiamano Rosa e Linda, avute rispettivamente da Alessandro Enginoli e Federico Zampaglione.

