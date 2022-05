Emanuela Folliero in lutto. La nota conduttrice televisiva italiana ha postato un’immagine e una dedica strappalacrime per dire addio a colei che tanto amore le ha donato. E anche lei ha provato un sentimento infinito nei suoi confronti. Nonostante il dolore fortissimo per questa perdita, è stata in grado di salutarla per l’ultima volta e immediatamente i suoi fan hanno deciso di di rincuorarla e di scriverle dei messaggi bellissimi, nella speranza che quelle parole possano almeno rassicurarla.

Prima di parlarvi del lutto di Emanuela Folliero, mesi fa la donna si è fatta molto male in seguito ad una caduta: “Le conseguenze della manutenzione delle strade e dei marciapiedi milanesi !!!😡😡😡😖😖grazie ai miei soccorritori , ai medici e agli operatori dell’ospedale Gaetano Pini”. Questa la didascalia del post con cui lei ha voluto da un lato ringraziare chi le ha fornito soccorso sia lanciare un’accusa a chi avrebbe dovuto mantenere in migliori condizioni il suolo pubblico. Ma veniamo al lutto.





Emanuela Folliero in lutto, morto il cane Nina

Il lutto di Emanuela Folliero ha colpito tutti e davvero commoventi sono state le parole della conduttrice tv, postate su Instagram: “ADDIO cara Nina♥️, ti lascio andare … .Chi ha un piccolo ma grande amico a 4 zampe sa di quanto ti riempiono la vita, del prezioso legame che si viene a creare. L’amore incondizionato, senza giudizio. La mia Nina non ha avuto una vita facile prima che la prendessi in adozione. E’ stato il mio primo cane e ho scoperto il mondo che vorrei”. E poi altri commenti sul suo carattere.

Come avete ovviamente capito, il lutto di Emanuela Folliero ha riguardato il suo animale domestico Nina. Queste le ultime parole dedicate alla cagnolina che non c’è più: “Leale, paziente, buono, sincero e che sa cos’è il perdono. Grazie per l’amore che lascerai per sempre nel mio cuore”. E, come anticipato precedentemente, i suoi follower non hanno aspettato molto prima di inondarla di affetto e manifestarle la massima vicinanza in questo momento difficilissimo della sua vita.

Queste le reazioni dei seguaci di Emanuela Folliero: “Il legame tra te e Nina è stato fortissimo, quanto vi siete volute bene”, “Buon ponte piccola Nina”, “Un forte abbraccio Emanuela”, “Amore, piccola grande cagnolina. Che brutto momento deve essere per te”. E altri ancora: “La tua sensibilità mi incanta”, “Nooo, mi spiace tanto”, “Mi dispiace, so benissimo cosa vuole dire”.

