“Mi sono fracassata”. Brutto incidente per la conduttrice tv: conseguenze piuttosto gravi

Conduttrice apprezzatissima. Ma anche ex attrice, ex modella nonché annunciatrice tv. Da un po’ di tempo, però, di Emanuela Folliero si erano perse le tracce. Almeno sulla televisione generalista. Oggi si torna a parlare di lei, ma forse per lei sarebbe stato meglio restare ‘nell’ombra’, se così vogliamo dire.

Emanuela Folliero ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo negli anni ’90. Poi, anche grazie all’abbandono di un’altra presentatrice, Cinzia Lenzi, ecco spalancarsi le porte della Fininvest. Diventa famosa soprattutto su Rete4 dove conduce programmi come “Pomeriggio al cinema” e “Cinema d’estate”.

Ma come sta e cosa fa oggi Emanuela Folliero? Beh, a quanto pare non se la passa bene. O meglio, sentite cosa le è successo proprio in queste ultime ore. È di ieri il post su Instagram in cui la presentatrice mostra a tutti le conseguenze della brutta caduta di cui è stata vittima. A quanto pare l’infortunio è tutt’altro che passeggero. Infatti Emanuele Folliero si è fratturata una gamba. Anzi lei dice che se l’è proprio “fracassata”…





Purtroppo, almeno secondo la sua versione, la caduta non è stata semplicemente accidentale. “Le conseguenze della manutenzione delle strade e dei marciapiedi milanesi !!!😡😡😡😖😖grazie ai miei soccorritori , ai medici e agli operatori dell’ospedale Gaetano Pini”. Questa la didascalia del post con cui Emanuela Folliero ha voluto da un lato ringraziare chi le ha fornito soccorso sia lanciare un’accusa a chi avrebbe dovuto mantenere in migliori condizioni il suolo pubblico.

Davvero un episodio sfortunatissimo per Emanuela Folliero che ha commentato ironicamente mentre qualcuno la riprendeva con un cellulare: “Guarda che bella serata. Oggi sono uscita di casa, ho fatto 20 passi e mi sono imbattuta in uno dei tanti trabocchetti dei marciapiedi di Milano”. Con grande amarezza conclude: “Sono caduta come una pera e mi sono fracassata”. Poi, suo malgrado, ha aggiunto: “Purtroppo non è né un selfie e nemmeno una foto voluta da me, ma la conseguenza della cattiva manutenzione delle strade di Milano..”.