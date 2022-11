Tanta tristezza per Samantha De Grenet, finita in lacrime nella puntata di Verissimo condotta da Silvia Toffanin. Lei è tornata a parlare del tumore e ovviamente ha avuto non poche difficoltà a parlarne apertamente, anche se si è armata di coraggio e alla fine si è lasciata andare a dichiarazioni molto importanti. Il suo pianto ha emozionato tantissimi telespettatori, che hanno assistito alla sua ospitata in compagnia del figlio 17enne Brando, che l’ha supportata durante questa intervista.

Samantha De Grenet è scoppiata in lacrime per il tumore che le ha stravolto la vita, non solo in passato ma anche nel presente. Ha infatti rivelato che non può considerarsi del tutto salva, visto che dovrà sempre controllarsi per evitare brutte sorprese. Ma si è anche soffermata su un altro racconto che ha commosso il pubblico. Si è concentrata sul suo corpo e sui cambiamenti che ci sono stati inevitabilmente. E solo ora sta provando finalmente emozioni diverse e certamente meno sgradevoli.

Samantha De Grenet in lacrime ricordando il tumore: “Il corpo cambia”

Dunque, nella sua lunga intervista con Silvia Toffanin, Samantha De Grenet non ha trattenuto le lacrime ricordando il tumore che le ha provocato tanto dolore e ha esclamato: “Il corpo cambia, non ti accetti e non ti guardi allo specchio. Poi piangi perché si racconta poco dal lato psicologico del tumore. Si tratta di qualcosa molto difficile da spiegare, il corpo cambia e le emozioni che provi e il modo di affrontare la vita anche. Tendi a non guardarti allo specchio perché non ti accetti e non ti piace ciò che vedi”.

Poi l’ex GF Vip ha aggiunto a Verissimo: “Le persone che hai intorno subiscono i tuoi cambi di umore anche se provi a nasconderli. Ti chiudi in bagno e piangi, esci e tenti di mostrarti felice. Ma è impossibile riuscirci sempre. Ho da fare ancora il mio percorso, devono trascorrere cinque anni e me ne mancano due di terapia. Ne uscirò piano piano, ma dal punto di vista psicologico ho imparato ad accettarmi. Ho un corpo diverso e va bene così, avevo un rapporto terribile con lo specchio ma oggi sono contenta”, ha detto ancora alla Toffanin.

Infine, Samantha ha chiosato: “Con tutti i miei errori sono una persona buona e questo conta più di tutto”. Dunque, nonostante non sia ancora finita del tutto la sua battaglia, oggi la showgirl e conduttrice televisiva è sicuramente più positiva e grazie anche a suo figlio è in grado di affrontare tutto con più serenità.