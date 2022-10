Alta tensione a Pomeriggio Cinque. Barbara D’Urso e Samantha De Grenet hanno avuto un battibecco in diretta nella puntata di giovedì 6 ottobre. Una volta ascoltate le affermazioni della showgirl ed ex modella italiana, la conduttrice televisiva non è rimasta in silenzio e ha deciso di rispondere per le rime prendendo praticamente le distanze dalle sue affermazioni. Parole che hanno scatenato tutto lo studio, visto che anche gli altri ospiti non sono apparsi per nulla contenti delle esclamazioni dell’ex gieffina.

La trasmissione Pomeriggio Cinque si è infiammata da un momento all’altro a causa di Barbara D’Urso e Samantha De Grenet. Recentemente Carmelita è invece rimasta sconvolta per alcune dichiarazioni di un uomo sulla scomparsa di Marzia Capezzuti: “Per me è stato un pomeriggio un po’ forte, diciamo. Devo riprendermi. Non mi aspettavo onestamente tutte queste cose, sperando non siano vere. Chiedo scusa ai miei ospiti. Non so se avete ascoltato la diretta che ho fatto prima. Io sono ancora scioccata. Non so se crederci”.

Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso e Samantha De Grenet allo scontro

Alla padrona di casa di Pomeriggio Cinque non è proprio piaciuto ciò che ha proferito l’ospite vip, in riferimento al GF Vip 7. Barbara D’Urso e Samantha De Grenet hanno avuto opinioni decisamente divergenti su uno dei casi più clamorosi mai accaduti nella storia del reality show, ovvero l’uscita di Marco Bellavia, vittima di una sorta di bullismo da parte degli altri concorrenti. Ricordiamo che è stata disposta nella scorsa puntata la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione di Giovanni Ciacci tramite televoto.

Samantha De Grenet ha esclamato in diretta televisiva: “Il mio plauso va a Signorini che non si è allontanato dalla colpa di tutti gli altri perché ci si è messo in prima persona, perché non sono stati attenti a capire che questa persona avesse dei problemi reali. D’altra parte i ragazzi non sapendo la realtà dei fatti, è anche normale in una discussione che uno risponda anche in maniera più antipatica e più aggressiva. Perché io ho anche a che fare con una persona come me”. Ma Barbara D’Urso si è innervosita e ha replicato.

Barbarella ha risposto così a Samantha: “Beh non lo so Samantha. Così sembra che stai quasi giustificando il comportamento e quello che hanno fatto, che non va bene. Ribadiamo questo concetto, eh”. Tutti gli altri ospiti hanno condiviso il pensiero della D’Urso e per la De Grenet è stato un ‘massacro’.