“Salta la puntata…”. Ballando con le stelle, il triste annuncio di Milly Carlucci: “Ci dispiace”

Brutta notizia a poche ore dalla nuova puntata di Ballando con le stelle, prevista nella serata di sabato 25 novembre. Milly Carlucci ha praticamente confermato l’assenza di un protagonista, che non è affatto in buone condizioni di salute. Purtroppo c’è stato un problema fisico improvviso, che quasi sicuramente non gli permetterà di rispondere presente. L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno e ora bisognerà correre ai ripari.

Di Ballando con le stelle se ne stava parlando da Alberto Matano a La vita in diretta, quando Milly Carlucci ha rotto il silenzio e ha fatto capire che ci sarà questa assenza di un protagonista, che ovviamente influenzerà anche un altro volto del programma di Rai1. Ma sono tutti al lavoro affinché non si rovini la puntata e si trovi dunque una soluzione adeguata. Andiamo a scoprire insieme cosa ha detto la conduttrice in diretta televisiva.

Ballando con le stelle, Milly Carlucci annuncia assenza di un protagonista

Nel suo intervento a La vita in diretta su Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha dunque comunicato una notizia tutt’altro che buona concernente appunto l’assenza di questo protagonista: “Purtroppo ha il febbrone e non potrà essere con noi. Quindi in questo momento lui è a casa e sta male, questo lo so perché ci si siamo sentiti prima. E noi qui adesso siamo in attesa di Wanda Nara per capire come possiamo risolvere questa situazione, visto soprattutto che oggi non si sono potuti allenare perché appunto lui era a letto. Ora con lei vedremo come poter risolvere la situazione”.

A mancare all’appuntamento sarebbe il ballerino Pasquale La Rocca, che si esibisce con la concorrente Wanda Nara. Poi Milly ha anche aggiunto sulla trasmissione in generale: “A parte l’assenza di questo grande protagonista, ho anche delle belle notizie. Noi avremo altri due ballerini per una notte domani sera. La prima sarà Cristina D’Avena per la gioia di grandi e piccini e tutte le famiglie. Tutti abbiamo una sua canzone nel cuore. Poi ci sarà anche Giacomo Giorgio, l’eroe della serie di successo Mare Fuori e anche di Noi Siamo Leggenda”.

Poi un pensiero anche su Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli, che hanno litigato anche a distanza: “Però ovviamente c’è anche questo nuovo medical drama di Pasquale e vi daremo notizie. Selvaggia e Teo? C’è anche questa faccenda ma vedremo in diretta cosa succederà”. Non resta che aspettare l’appuntamento in diretta.