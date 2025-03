Grande Fratello, ormai è guerra aperta tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Difficile ricreare un rapporto pacifico e disteso, né all’interno della casa del Grande Fratello né al di fuori, quando le telecamere si spegneranno in un attimo. Negli ultimi momenti, infatti, le due si sono scontrate nuovamente, dando vita a un acceso battibecco che, per l’ennesima volta, ha finito per favorire l’ex Miss Italia.

Nonostante i tentativi di riavvicinamento è chiaro che tra le due qualcosa si è rotto e difficilmente tornerà come prima. In particolare una frase poco felice pronunciata da Helena ha scatenato un’ondata di polemiche sul web. La modella brasiliana, tra l’altro, had detto: “Non me ne frega nulla della tua sessualità”. Poi Helena ha accusato Zeudi di essere poco coerente nei suoi comportamenti.

Helena e la frase choc contro Zeudi

La frase incriminata è la seguente: “Sei stata bugiarda e falsa, facendo così rimarrai sola nella vita”. Helena ha attaccato pesantemente Zeudi ricordando la sua incoerenza: prima si è avvicinata a lei, poi ha baciato Alfonso (gliel’ha rinfacciato una miriade di volte), in seguito è tornata sui suoi passi, salvo poi gettarsi tra le braccia di Javier e infine cambiare nuovamente atteggiamento.

Helena ritiene che se non fosse stato per queste dinamiche, Zeudi non sarebbe mai arrivata in finale e sarebbe stata eliminata insieme a Chiara dopo poche puntate. Ma cosa ha spinto la modella a dire quella frase? Il riferimento era a un aereo che ha sorvolato la casa esponendo uno striscione dal messaggio inequivocabile: ‘La sessualità non è confusione. ZDP Noi con te’.

Nelle ultime ore, inoltre, si è svolta una festa che ha coinvolto tutti i concorrenti: Tommaso ha avuto un diverbio con Giglio perché gli ha macchiato il letto, Mariavittoria ha chiuso la sua relazione con l’idraulico per la gelosia nei confronti di Zeudi, e poi c’è stato un evento in particolare che ha fatto il giro dei social tra i fandom più accesi, quelli che stanno spingendo Zeudi verso la vittoria. Si tratta dell’episodio della vasca: Zeudi, Helena e Mariavittoria si sono ritrovate insieme a giocare con l’acqua, ridendo e scherzando. Sembrava che tra le prime due, che nei mesi scorsi avevano avuto un flirt, fosse tornato un clima disteso, ma l’illusione è durata poco: ben presto è scoppiato un altro litigio.

