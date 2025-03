Caos totale al Grande Fratello a poche ore dalla puntata in diretta del 17 marzo. Ancora una volta Helena e Zeudi sono arrivate ai ferri corti, a tal punto che Javier è stato costretto ad intervenire per scongiurare conseguenze peggiori. Un faccia a faccia durissimo, che ha lasciato interdetti tutti i telespettatori.

Tutto è nato improvvisamente, quando sopra la casa del Grande Fratello è arrivato un messaggio aereo. Helena si è sentita tirata in mezzo e dunque ha affrontato per l’ennesima volta Zeudi, svelando cosa voleva realmente dirle e polemizzando per quanto successo anche in passato.

Grande Fratello, Helena contro Zeudi: interviene pure Javier

Quando Helena ha scoperto dell’aereo che ha sorvolato la casa del Grande Fratello, si è subito rivolta così a Zeudi: “Io non ho mai detto questo, ma che tu sei confusa“. Allora l’ex Miss Italia ha cercato di tagliare corto: “Fammi godere il mio aereo, poi mi intossichi“. La Prestes ha ripreso il discorso successivamente: “Sei brava a strumentalizzare le cose, non ho mai messo in discussione la tua sessualità, ma il fatto che sei stata confusa con me”.

I fan di Zeudi le avevano inviato questo striscione: “La sessualità non è confusione, noi con te“. Helena, continuando ad inveire contro Zeudi, ha proseguito così: “Sei furba, ci sono molte persone sensibili su questo e non dire che ho messo in dubbio la tua sessualità perché non è vero”. E la Di Palma ha risposto: “Non voglio parlare con te”.

“sei brava a strumentalizzare, perché io non ho mai messo in discussione la tua sessualità. sei stata confusa con me, poi prima dicevi che era solo attrazione fisica (con j) poi che ti piace perché è un bravo ragazzo. vieni a parlare con me”

“le persone vedono la verità dei… pic.twitter.com/JwJRPhPieM — ei belíssima (@edoruta) March 16, 2025

h: “che cosa vuoi fare? chi vuoi convincere zeudi?

ch: “ha già convinto chi le manda gli aerei non ti preoccupare” DIO pic.twitter.com/UCRH4Vkrmu — ALY🍒 (@sonoinfastidita) March 16, 2025

Chiara e Shaila hanno chiesto l’intervento di Javier per calmare Helena. Infatti, poi è arrivato su richiesta anche di Zeudi: “Te la vieni a prendere per favore?”. Quindi, l’argentino l’ha presa per un braccio e l’ha fatta andare via, interrompendo il litigio. Molti hanno sottolineato l’aggressività della brasiliana, mentre altri il comportamento di Martinez, che sembrava quasi sorridere.