La scorsa settimana Zeudi Di Palma ha fatto quattro chiacchiere con l’amica Chiara Cainelli. La terza finalista del Grande Fratello si è lasciata sfuggire un segreto sulla fidanzata di Tommaso Franchi che ovviamente non avrebbe dovuto rivelare. “MariaVittoria una volta mi ha detto ‘io non nego che ho avuto dell’interesse anche nei confronti delle donne’. Quindi cosa succede? Che quando io sto con loro ho paura di una cosa particolare, cioè che MariaVittoria è gelosa di me per Tommaso e che Tommaso è geloso di me per MariaVittoria”.

“Capito la mia paura qual è stata? Alfonso quando stava qui dentro l’ha notata questa cosa. Capisci perché non mi avvicino mai più di tanto a loro due? Perché ho paura di essere giudicata perché so questa cosa. Quindi ho sempre fatto passi indietro, perché venivo vista strana. Poi Tommaso è un uomo molto fedele e in certi contesti ha proprio evitato di parlare con me, lui è molto quadrato e fedele”, ha detto Zeudi all’amica.

La rivelazione di Zeudi Di Palma su Mariavittoria Minghetti ha indignato non poco i telespettatori del reality show e in molti si sono immediatamente riversati sui social per puntare il dito contro l’inquilina perché mai avrebbe dovuto svelare un retroscena del genere. “Un nuovo outing che poteva evitare…Se è una cosa che le hanno detto in privato doveva non riportarlo…”. La concorrente è stata criticata anche da Alfonso Signorini durante la diretta di giovedì scorso.

Mariavittoria ha chiarito smentendo quella confidenza ma secondo le fan di Zeudi, le Zelena, la gieffina avrebbe mentito. Ma vediamo cosa è successo. Dopo la serata aperitivo, Mariavittoria, Helena e Zeudi si sono intrattenute nella vasca da bagno e hanno scatenato la reazione delle fan dell’ex Miss Italia lasciando intendere che Mavi provi qualcosa per la Di Palma.

Un #grandefratello davvero INDIMENTICABILE!!!!!! Questo fandom sta infangando concorrenti a loro insaputa, sta minacciando big account, giornalisti , e molti di noi . Questo accade quando non si prendono provvedimenti contro fandom tossici. SIAMO PIENIIIIII pic.twitter.com/obpRaVNTqG — Antonella Spedicato (@AntonellaSpedi2) March 17, 2025

“Mi dispiace che Mavikkiona aveva appena iniziato a fare le froc*** in modo più palese dopo l’outing e Tommaso si è già incazzato…Mavikkiona fregatene fai la finocchia”, si legge in un post che poi è stato ripostato da una fan di Helena, che ha criticato il comportamento delle Zelena: “Un Grande Fratello davvero INDIMENTICABILE!!!!!! Questo fandom sta infangando concorrenti a loro insaputa, sta minacciando big account, giornalisti e molti di noi. Questo accade quando non si prendono provvedimenti contro fandom tossici. SIAMO PIENIIIIII”.