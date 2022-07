“È il nostro sogno”. Rudy Zerbi pronto a realizzarlo con lei: nuova vita lontano dalla tv

Rudy Zerbi sogna una nuova vita? Per ora il giudice di Amici è felicissimo in tv ma in futuro non esclude di guardare altrove per realizzare un suo vecchio sogno. Ne ha parlato a Lorella Cuccarini nel corso di un’intervista rilasciata al nuovo format della ballerina “Un caffè con…due chiacchiere con i miei compagni di viaggio, di ieri e oggi”. I rapporti tra i due sono stati sempre molto buoni e lo hanno dimostrato anche nell’ultima edizione di Amici.



Edizione durante la quale Rudy ha avuto più di qualche attrito con alcuni allievi, tra questo LDA con il quale i rapporti sembrano molto freddi. Il motivo della lite non è dato sapere ma tra i due c’era già stato un screzio. Colpa di una risata di troppo sulla canzone ‘La Paranza’ di Daniele Silvestri. “Siete ignoranti, presuntuosi, supponenti, saccenti. E fate una figura terribile. Sembrate quello che poi di vostro non siete, ma davanti a una roba del genere mi vergognerei”, aveva detto il maestro di Amici 21.





Rudy Zerbi sogna di aprire una gelateria



“Ci vestiamo da papera? La panza? Non sapete neanche di cosa parlate. […] Siete cascati male e sapete perché? Il discografico di quel pezzo, il contratto di quella canzone l’ho fatto io. Ero io con Daniele Silvestri e sono io che insieme a lui ho lavorato e promosso quella canzone”. LDA, da parte sua, aveva ringraziato tutti al momento dell’uscita senza nominare apertamente Zerbi.



“Sono contento di quello che ho fatto ad Amici 21. Ho scritto tante cose e penso di aver lasciato qualcosina. Mi sono dimenticato di lasciargli la ricetta della piadina, della pasta e ceci come la faccio io. Però penso di avergli lasciato qualcosa per quanto riguarda la cucina, ma anche come bene proprio (tanto) e come persona”, aveva detto il figlio di Gigi D’Alessio. (Leggi anche “Ora tutti sapete”. LDA, affondo contro Rudy Zerbi: guerra aperta dopo Amici 21)



Il futuro di Rudy Zerbi il prossimo anno sarà ancora ad Amici. Ma in uno non troppo lontano vorrebbe guardare altrove. “Aprire una gelateria con Mara Maionchi e chiamarla due palle. Siamo amici da sempre”.A detta di Rudy il progetto è in fase di ideazione. Si tratta solo di aspettare.

“Vi svelo un segreto”. Alessandra Celentano smaschera Rudy Zerbi e il ‘lato nascosto’