Al nuovo Grande Fratello di Alfonso Signorini sta facendo molto parlare di sé Rosy Chin. È inserita tra i concorrenti ‘nip’, ma ha più follower su Instagram di tutti gli abitanti della Casa messi insieme. Perché in fondo tanto sconosciuta poi non è. E infatti è la chef di un noto ristorante a Milano e conosce vari personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui anche Chiara Ferragni e Fedez. Non a caso era anche nella serie The Ferragnez, oltre ad preso parte a diverse trasmissioni televisive in passato.

Ma appena entrata anella Casa, ha parlato solo del suo passato e del rapporto con il cibo e i genitori. “Ho sempre avuto un rapporto bruttissimo con il cibo. Ogni mio problema lo buttavo nel cibo. Ero completamente differente. Avevo 60 kg di rabbia, di responsabilità in più addosso. Poi ho pensato ai miei bambini e insegnare a loro quanto è bella la vita. Il cibo è diventato poi mio alleato”, le parole della gieffina.

GF, Rosy Chin contro le regole e gli altri gelati

“Sono cresciuta in una famiglia molto rigida, severa e con una cultura molto forte. I miei genitori sono stati ristoratori e li aiutavo nei ristoranti fin da bambina, anche se avrei preferito giocare. Ma per senso del dovere ho sofferto”, ha continuato Rosy Chin che è già diventata una star in Casa.

L’altro giorno ha fatto ridere tutto con l’imitazione di Rosa Ricci di “Mare Fuori”. Poi le confidenze hot sugli uomini cinesi, prima di essere censurata dalla regia GF: “Quei pochi cactus che ho visto vi dico che è scientificamente comprovato che noi cinesi non siamo… Insomma, è una cosa di biologia, di anatomia, una questione anatomica. Come è vero che i ragazzi di colore…”.

Nelle ultime ore un altro show di Rosy Chin, ma questa volta ha usato una parola “vietata”, stando alle nuove regole. E infatti gli altri inquilini hanno avuto letteralmente un sussulto, come mostra il video, appena l’hanno sentita. La scena in cucina, quando a un certo punto la concorrente ha iniziato a cantare “Besame Mucho” storpiando le parole in “Besame er bu…”. Tutti intimoriti per una possibile ritorsione da parte degli autori che, si legge tra i commenti al video su Twitter, l’hanno subito chiamata in confessionale…