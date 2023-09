Coming out al Grande Fratello 2023. Una delle concorrenti della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini ha parlato della sua ex fidanzata con la chef Rosy Chin: “Sono passati talmente tanti anni che è una cosa che per me non è più importante. Considera che io avevo 17 anni, ora ne ho 24. Per me non è più importante, non mi interessa più quindi pace all’anima. Le cattiverie sono stati pesanti, un branco di lupi contro uno, sai cosa significa un branco di lupi contro uno?”.

Il racconto della concorrente del Grande Fratello 2023 è stato ovviamente ascoltato dalla ex fidanzata, Nicole Conte, e dalla sua nuova compagna Francesca Frigieri, che sui social hanno dato la loro versione dei fatti dando alla gieffina della falsa e traditrice.

Letizia Petris fa coming out al Grande Fratello 2023

Letizia Petris ha fatto coming out al Grande Fratello 2023 spiegando a Rosy Chin di essere bisessuale e di aver avuto una storia di un anno e mezzo con Nicole Conte. Proprio l’ex fidanzata ha voltuo dire la sua: “La persona con cui è stata fidanzata sono io. Letizia non aveva 17 anni ma 20. E poi è inutile che continua a fare la vittima sacrificale quando non lo è. Mi dispiace solo per il padre perché per il resto è una persona falsa, ipocrita e poco bella2, ha rivelato Nicole.

“Lei in tre anni di relazione forse per tre giorni non mi ha tradito. E ancora fino ad un mese fa mi scriveva perché doveva “scusarsi con il mio cuore” e poi non faceva altro che mettere zizzania con la mia morosa. Poi dice che ha chiuso 4 anni fa? Falsa e basta!”, ha detto ancora l’ex fidanzata di Letizia Petris. Sul caso è intervenuta anche la nuova fidanzata della Conte e sui social ha voluto commentare le parole della concorrente del GF.

“Letizia, nessuno sapeva nemmeno della tua esistenza e ne chi fossi se non la ex della mia compagna. Saresti rimasta tale se fossi rimasta al posto tuo, ma hai scritto qualche messaggino di troppo ad una persona che sapevi si fosse ricostruita una vita ed è strano perché tu eri già fidanzata. Ma in effetti sei abituata ad avere questo genere di comportamento con le persone, non mi stupisco”, ha detto Francesca Frigieri.

E ancora, si legge su Biccy: “Non capisci gli atteggiamenti dopo tanti anni? I tanti anni sarebbero i pochi mesi fa? Ah ok. Sono stata una signora, non ti ho detto niente al primo messaggio, al secondo e neanche al terzo, ma dopo il quarto ti vengo a dire due cosine quando ti incontro per strada, se permetti, sarebbe questo il branco di lupi?”.

“Siamo state tempestate di messaggi da account falsi che dicevano di non fidarsi l’una dell’altra (palesemente mandati da te) e tu parli di cattiveria? Stai bene attenta a cosa dici cara Lety Petris perché da adesso in poi sarò un falco. Ti sei messa contro proprio la persona sbagliata. Buon grande fratello”, ha concluso l’attuale fidanzata dell’ex di Letizia Petris.