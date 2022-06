Ronn Moss a Tale a Quale Show. Questa è la grande notizia che si sta rincorrendo in queste ore nei corridoi Rai. Ma non è finita qui, perché l’attore americano sembra essere intenzionato proprio a trasferirsi da queste parti. Da quello che si dice in giro infatti, il programma di Carlo Conti infatti non sarebbe l’unico progetto italiano nel target del mitico Ride di Beautiful.

Ronn Moss a Tale e Quale Show ma non solo: sembra che l’attore sia in pole position per entrare nel cast de Il Paradiso delle Signore. Tra l’altro, per chi non lo sapesse, le riprese della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore sono già iniziate a Roma ma non è escluso che l’ingresso di Ronn Moss avvenga in un secondo momento. Da quello che si racconta, il famoso Ride, potrebbe ottenere la parte di qualche personaggio americano, che ben si adatta alle trame della serie.

Chi segue la soap, molti protagonisti del grande magazzino diretto da Vittorio Conti hanno infatti dei legami con gli Stati Uniti. C’è Dante Romagnoli, l’italo-americano che ha provato a impossessarsi del Paradiso delle Signore, ma anche la stilista Flora Gentile, che è cresciuta a New York e poi si è trasferita a Milano. Ma anche Marta Guarnieri, che in seguito alla scoperta della sua sterilità è volata a Chicago con il fratello Federico per concentrarsi sulla carriera.

Ronn Moss a Tale e Quale Show e ne Il paradiso delle signore quindi. L’uomo ama follemente l’Italia, lo dimostra il fatto di aver acquistato una masseria in Puglia. Ma come facciamo a saperlo? La notizia è stata in qualche modo confermata da Miriana Trevisan, che ha incontrato Moss per un pranzo con la moglie Devin.

La donna ha raccontato: “Ronn mi ha confidato un suo nuovo progetto che lo dovrebbe riportare in Italia a partire dal prossimo settembre ma, ovviamente, non posso svelare di cosa si tratta. Mi auguro di vederlo presto perché persone come lui e sua moglie, che amano così tanto l’Italia, non possono che fare bene al nostro Paese”. Insomma, non ci resta che attendere e vedere Ronn Moss a Tale e Quale Show e ne Il paradiso delle signore.

