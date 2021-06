Ospite di Serena Bortone Romina Power si è lasciata andare a una lunga serie di considerazioni. Nei giorni scorsi l’ex moglie di Al Bano era stata tirata in ballo, di nuovo, dai giornali di gossip. Quello tra Al Bano e Romina è un legame che sembra superare il tempo. Sulla loro storia, mesi fa, Al Bano aveva parlato a Carlo Conti nel corso di una lunga intervista. “I momenti più felici li abbiamo vissuti quando sono nati i nostri figli”.



E silenziosamente non si poteva che ripensare anche al dramma che ha colpito la coppia, quello vissuto in seguito alla scomparsa di Ylenia, a New Orleans, un vero e proprio ‘caso’ ancora oggi irrisolto che stende un velo di tristezza. Ma nella loro vita e carriera musicale, anche un altro momento sembra aver segnato per sempre la loro storia, ovvero quando con il brano celebre dal titolo Felicità. Brano con il quale Al Bano e Romina Power sono riusciti a scalare la vetta del successo e delle classifiche mondiali. “Quello di ‘Felicità’ è stato un successo inaspettato nel mondo. Ricordo che quando ho sentito la canzone per la prima volta ho previsto che avrebbe venduto un milione e mezzo di copie”.



Tornando all’intervista di Romina Power con Serena Bortone, la cantante ha parlato del padre Tyrone. “Questi sogni sono venuti fuori quando io ho iniziato a fare delle ricerche su di lui, per capire chi fosse, a quel punto ho iniziato a sognare di mio padre. A volte in situazioni in cui mi immaginavamo che potevamo stare, altri più metafisici”. Poi continua: “Dopo l’arrivo della mia prima figlia ho sentito il bisogno di conoscerlo sul serio. Ho capito che era una persona fantastica, so che avrebbe potuto insegnarmi tanto”.







Romina Power quindi spiega di aver iniziato un percorso di ricerca di 25 anni alla fine del quale è nato il libro. E confessa: “La pace l’ho trovata nel Buddismo una forma che mi completa e che per me non ha discrepanze”. Poi è passata a parlare della madre e del rapporto tra la suocera e Al Bano. “Era molto strano, ma era bello, capivo che era tutto amore”.

Il rapporto con Al Bano è molto cambiato ma ammette: “Sul palco siamo sempre gli stessi, è ancora molto divertente lavorare con lui. Poi certo fuori sono cambiate molte cose, ma sul palco no. Forse è per questo che il pubblico ci vuole così bene”. Poi Romina Power conclude dicendo: “Spero di non finire la mia vita sola, da un punto sentimentale”.