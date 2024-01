L’inizio anno per Romina Power e Yari Carrisi non è stato come se lo sarebbero aspettato. A distanza di giorni dall’esibizione su Rai 1, ospiti della trasmissione L’Anno che verrà di Amadeus continuano a fioccare critiche. Di buono ci sono i numeri incredibili che la trasmissione ha realizzato. Sono stati quasi 6 milioni i telespettatori che hanno aspettato l’arrivo del 2024 sintonizzati su Rai1 per L’anno che verrà condotto da Amadeus. Lo share ha toccato il 40 per cento. Su Canale 5 Capodanno in musica condotto da Federica Panicucci da Genova, ha raccolto 2.631.000 e il 20.29 per cento di share.

Un risultato storico come commentava, il giorno dopo, il direttore intrattenimento Prime Time, Marcello Ciannamea: “Ancora una volta la gran parte del pubblico ha scelto Rai 1 per aspettare il nuovo anno e salutare quello appena concluso. In 10 milioni, pari ad uno stratosferico 61 per cento di share, si sono dati appuntamento a mezzanotte sulla Rete ammiraglia Rai per brindare con Amadeus, un professionista straordinario”.





Romina Power e Yari Carrisi, critiche dopo L’Anno che verrà

“Un volto amico che rassicura, entra nelle case in punta di piedi, riesce a parlare a più generazioni, e galvanizza le piazze con il suo contagioso entusiasmo”. Entusiasmo che non c’è stato quando sul palco sono saliti Romina Power e Yari che, oltre ha lasciare perplesso il pubblico, si è lasciata andare ad un commento che ha stupito il pubblico: “John Lennon volle mio padre sulla cover di un disco dei Beatles”.

“Papà se ne sta lì proprio dietro di lui, come fosse un’aureola. Io non ne sapevo niente, se ne è accorto Yari un pomeriggio, mentre era a casa di Yoko Ono”. C’era stata poi l’esibizione, poco gradita dal pubblico, con valanghe di commenti. “La certezza che il 2023 verrà ricordato come un anno di m… ha trovato conferma con l’ingresso in scena di YariCarrisi. RominaPower, mamma chioccia silente, portatelo via!“, scrive un utente su X.

La certezza che il 2023 verrà ricordato come un anno di merda ha trovato conferma con l'ingresso in scena di #YariCarrisi.#RominaPower, mamma chioccia silente, portatelo via!#LAnnoCheVerrà — (((Roby DiGio))) (@robydigi) December 31, 2023

E ancora: “Ma RominaPower ha il microfono spento, è un ologramma o canta proprio così?“, scrive un altro utente. Infine ci sono i nostalgici: “Capisci di star chiudendo in bellezza il 2023 quando vedi in simultanea #AlBano su Canale 5 e RominaPower e YariCarrisi su Rai1. Sto letteralmente volando”. Insomma sui social il dibattito su Romina Power e Al Bano Carrisi è stato serratissimo. C’era da aspettarselo.