Bufera al Grande Fratello, dopo l’addio di Beatrice per la morte del papà. Anita e Letizia, appresa la notizia, si sono lasciate andare a dei commenti che non hanno accolto il consenso del pubblico. Anzi, soprattutto la Olivieri è stata insultata pesantemente da un utente che ha voluto condividere il video incriminato. Presente durante il discorso anche Fiordaliso.

Ciò che è stato detto al Grande Fratello sull’uscita di Beatrice ha fatto inviperire i telespettatori, i quali ora hanno iniziato ad attaccare Anita e Letizia. La prima ad intervenire sulla questione è stata Fiordaliso, che si è soffermata sulla possibilità che la produzione non faccia andare avanti le attività che erano state precedentemente programmate. Ed ecco spuntare dichiarazioni clamorose.

Grande Fratello, addio Beatrice: bufera per le parole di Anita e Letizia

Fiordaliso, parlando delle possibili decisioni del Grande Fratello presumibilmente da prendere per rispetto nei confronti di Beatrice, non sembra aver trovato d’accordo Anita e Letizia. L’artista ha infatti detto: “Secondo me non facciamo niente neanche oggi, per via di questa storia qua”. La gieffina bionda è stata la prima a reagire negativamente: “No dai zia, ho capito, però…”.

Fiordaliso ha aggiunto altro e ha parlato non solo con Anita, ma anche con Letizia che si stava truccando vicino a lei: “Non è colpa di nessuno, quando capitano queste cose”. La fotografa non è parsa convinta e ha protestato contro questa ipotesi di fermare le attività del GF: “Sì, però non si può neanche fermare un programma televisivo“. E questa insensibilità è stata accolta malamente dal pubblico.

Immediato c’è stato l’attacco ad Anita: “Chiudi quella fogna, arpia bionda”. Ma non solo, anche Letizia è stata criticata: “No comment, assurdo”, “Letizia sono quattro mesi che piangi”, “Come si fa ad essere così stro*** e insensibile”.