La giornata del 3 gennaio è stata caratterizzata dalla bruttissima notizia riguardante Beatrice, che ha lasciato il Grande Fratello per il grave lutto che l’ha colpita. C’è stato infatti il decesso di suo padre Paolo, che si è spento nel corso della nottata. E ora è arrivata una decisione da parte della produzione, in seguito al ritiro dell’attrice, diventato purtroppo inevitabile.

Beatrice se n’è quindi andata dal Grande Fratello per lutto e la decisione degli autori, certamente di comune accordo col conduttore Alfonso Signorini, è giunta poco dopo. Innanzitutto c’è stato un bellissimo messaggio di supporto nei confronti dell’ormai ex gieffina, che sta vivendo ovviamente uno dei momenti più complicati della sua vita.

Leggi anche: “È successo”. Grande Fratello, choc dopo il tremendo lutto che ha colpito Beatrice





Beatrice e l’addio al Grande Fratello per lutto, arriva la decisione della produzione

Per mostrare vicinanza a Beatrice in queste difficilissime ore contraddistinte da un dolore indescrivibile per il lutto familiare, la prima decisione del programma è stata quella di inviarle un messaggio di cordoglio: “La squadra di Grande Fratello abbraccia forte Beatrice in questo momento di grande dolore“. Poi è stata fatta una scelta che era ormai nell’aria.

C’è stato l’annullamento del televoto eliminatorio, che coinvolgeva proprio Bea insieme a Monia, Federico e Rosanna: “A causa dell’uscita di Beatrice Luzzi dalla casa di Grande Fratello, il televoto che vedeva coinvolti Monia La Ferrera, Federico Massaro, Beatrice Luzzi e Rosanna Fratello è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati“.

La squadra di Grande Fratello abbraccia forte Beatrice in questo momento di grande dolore. #GrandeFratello pic.twitter.com/IDd8n6imgx — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 3, 2024

A causa dell'uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa di Grande Fratello, il televoto è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati. #GrandeFratello pic.twitter.com/vZa3W2ThBe — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 3, 2024

Quindi, gli altri concorrenti che rischiavamo l’eliminazione resteranno nella casa del Grande Fratello. Ci saranno poi successivamente altre nomination per stabilire chi finirà nuovamente al televoto.