Il Grande Fratello è stato colto di sorpresa dalla tragica notizia riguardante Beatrice, costretta a lasciare il programma per un gravissimo lutto. Ma ora è esplosa la polemica per ciò che è successo successivamente, con Perla indirettamente coinvolta nella spiacevole vicenda. E i fan dell’attrice si sono letteralmente infuriati davanti a così tanta freddezza e cattiveria.

Purtroppo il Grande Fratello ha perso una delle protagoniste assolute, infatti l’assenza di Beatrice si farà sentire moltissimo. Ma ovviamente questo suo drammatico lutto familiare non poteva permetterle di rimanere all’interno della casa. Non si sarebbe aspettata comunque nemmeno così tanta crudeltà da parte di alcuni sostenitori di Perla sui social.

Grande Fratello e l’addio di Beatrice per lutto, orrore dai fan di Perla

Un vero e proprio orrore si è verificato all’esterno del Grande Fratello. Non c’è stato rispetto da parte di alcune persone per questo difficilissimo momento per Beatrice, colpita dal terribile lutto. Infatti, è morto suo padre Paolo all’età di 86 anni. E diversi fan di Perla si sono riversati sul social network X, dove hanno pensato unicamente alla ragazza mostrandosi insensibili verso la Luzzi.

Perla è assolutamente estranea a tutto questo, ma alcuni suoi fan hanno scritto cose spiacevoli nei riguardi di Bea. Infatti, c’è chi ha postato: “Finalmente Beatrice fuori“, mentre un altro utente ha condiviso la notizia del ritiro dell’attrice e ha commentato: “E noi pensiamo solo alla vittoria della Regina. #perletti“. E hanno pubblicato un’immagine della Vatiero.

Il sito Novella 2000 ha scritto che questi commenti forse sono arrivati prima che si sapesse del lutto di Beatrice, ma non ne abbiamo certezza. Tanti altri fan di Perla hanno preso le distanze da quei commenti e anche la stessa gieffina sicuramente non condividerà quei messaggi choc.