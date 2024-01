Una vera e propria bomba è stata sganciata fuori dal Grande Fratello e coinvolge Greta. La concorrente sta per ricevere una sorpresa inaspettata, infatti proprio lui ha capito ormai di volerla a tutti i costi ed è pronto a fare irruzione nella casa per conquistarla. Parole chiarissime, che non lasciano spazio ad altre interpretazioni, infatti ci sono di mezzo dei sentimenti fortissimi.

In un’intervista rilasciata alla trasmissione radiofonica Turchesando, lui ha parlato del Grande Fratello ma soprattutto della gieffina Greta. E ha detto solo cose positive: “Con Greta è stato un colpo di fulmine, c’è stata fin da subito chimica e ci sentivamo tutti i giorni. Purtroppo all’epoca ero in un momento di down determinato anche dalla fine della precedente relazione”.

Grande Fratello e Greta, lui pronto a conquistarla: “Non è solo amicizia”

Questo famoso ha rotto il silenzio sulla concorrente del Grande Fratello, infatti riferendosi a Greta ha aggiunto: “Lei è sensibilissima e ha capito, non ero pronto. Ma è un’amicizia che va anche oltre, nel senso che io e Greta ci capiamo con uno sguardo. So quando sta bene, lo sento dalla voce al telefono e anche prima che entrasse ci siamo sempre sentiti. Ci siamo supportati e difendevo la sua storia con Mirko perché li vedevo affiatati”.

A rompere il silenzio a Turchesando è stato l’ex tronista di Uomini e Donne, Eugenio Colombo, che mesi fa ha instaurato un legame stretto con Greta anche quando lei era fidanzata con Mirko. Ora è pronto a mettersi insieme alla gieffina: “Ho capito che Greta e Mirko sono troppo diversi, lei ha bisogno di un uomo che le dia un po’ di leggerezza e che la faccia sentire bambina. Lei vuole tornare con me? Allora vado a riprenderla, parto subito“.

Infine, Colombo ha esclamato: “Mi manca e mi manca tutto quello che eravamo, se me la trovassi di fronte l’abbraccerei fortissimo. Poi quello che succede, adesso sono pronto“. E non è da escludere che nella prossima puntata Signorini possa favorire questo confronto in diretta.