Grande Fratello 2023, le conseguenze della frecciatina di Mirko Brunetti. Ormai ex concorrente del reality show di Alfonso Signorini, Mirko Brunetti continua a osservare e seguire le dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia: proprio per questo motivo prosegue nel manifestare al pubblico i propri punti di visra sulle vicende che aninamo l’attuale edizione del GF. Riflettori accesi su Garibaldi, dunque, proprio dopo le riflessioni dell’ex gieffino.

Mirko Brunetti su Garibaldi, il duro colpo si fa sentire. Un vero e proprio “giocatore”, così Mirko Brunetti ha definito Garibaldi e l’atteggiamento del gieffino in casa. Parole che possono dire tutto o niente, ma che sembrano aver ferito notevolmente il bidello. Garibaldi proprio per questo motivo si è lasciato andare a un momento di sconforto.

Mirko Brunetti su Garibaldi, il duro colpo si fa sentire. Ed è Perla a correre ai ripari

A raddrizzare il colpo ci ha provato proprio l’ex fidanzata di Mirko, ovvero Perla Vatiero. Queste le parole di conforto all’amico dopo le parole di Mirko: “Stare così tutta la giornata ti porta a pensare tanto ed è straziante. Io non so come tu sia fatto però se stai così è peggio”, ha detto Perla provando a rialzare il morale al caro amico e compagno di gioco.

“Devi cercare di fare cose così i giorni passano velocemente. Mirko ti ha detto che sei un giocatore ma fa parte del gioco, sei entrato nella casa del Grande Fratello e sei in un gioco. Le cose gravi sono altre. Se Mirko ti avesse detto che sei un finto, un falso o un vigliacco, allora lì ok, ti capirei. Però alla fine Mirko ha detto che sei un giocatore“, ha concluso la Vatiero per poi aggiungere anche dell’altro.

“Ho capito che ti preoccupa un po’ tutto però pensa che se sei ancora qui un motivo c’è e la gente non pensa questo di te. Se hai vicino delle persone è perché non pensano queste cose di te”, Garibaldi troverà nelle parole di Perla un motivo per ridimensionare il peso dell’espressione usata da Mirko nei suoi riguardi? I fan del gieffino sperano vivamente che il pensiero di Brunetti non abbia ulteriori ripercussioni sull’umore sempre alto del concorrente. E lo scopriremo presto.