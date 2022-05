“Ho sbagliato, chiedo scusa”. Isola, tutti senza parole dopo la confessione (totalmente inaspettata) del naufrago

Roger Balduino chiede scusa a tutti. Il naufrago all’Isola dei Famosi recentemente è stato al centro di numerose polemiche per alcuni suoi atteggiamenti. Già qualche giorno fa sia Laura Maddaloni che Lory Del Santo si erano lamentate. “Roger fa la sua strategia, lui vuole vincere – le parole della moglie di Clemente Russo – Tradire le persone a lui vicine in questo momento pur di arrivare più e lungo possibile”. Sull’Isola Roger è diventato pure leader, ma l’avversione nei suoi confronti non è diminuita.

Anche Lory Del Santo ha confidato al proprio compagno Marco Cucolo: “È una persona molto sleale, non ci si può fidare, tu lo voti per diventare leader e lui poi a sorpresa vota te”. Come se non bastasse Laura ha spiegato ad Estefania: “Sta fingendo un amore vero con te”. E lei ci è rimasta male: “Sono rimasta delusa, non me lo aspettavo. Vuole andare avanti con la nostra storia solo per strategia?”. Ora, per Roger Balduino è arrivato il momento di dare una risposta a queste accuse. E sono arrivate, inattese, le scuse…





Nell’ultimo daytime sull’Isola dei Famosi è arrivato il momento della verità. A interrogare i naufraghi sul loro modo di fare è stato Nick Luciani. Proprio Roger Balduino è stato il primo a dover rispondere alla domanda se fosse stato sempre corretto nei confronti degli altri naufraghi. Il modello brasiliano ha candidamente ammesso: “Sempre correttamente no… Come essere umano ho sbagliato, ma ho sempre chiesto scusa…”.

Dopo Roger Balduino anche gli altri sono stati messi ‘spalle al muro’. All’attore Nicolas Vaporidis il componente dei Cugini di Campagna ha chiesto: “Le tue discussioni con gli altri sono dovute alla competizione o alla strategia?”. E Nicolas ha confessato di non avere un carattere semplice: “Spero che alla fine avete capito come sono. So di non essere facile”.

Alla fine sono stati proprio Roger Balduino e Nicolas Vaporidis a vincere la prova voluta dagli autori dell’Isola dei Famosi. Lo stesso Nick Luciani ha spiegato la motivazione: “Sono stati quasi tutti sinceri, ma ho scelto proprio loro perché al contrario di altri hanno capito e ammesso i loro sbagli”. Per Roger, però, c’è un’altra prova da affrontare: stasera, venerdì 13 maggio, ci sarà il confronto con Estefania. E i tempi delle effusioni e delle carezze sono sicuramente parecchio lontani.

