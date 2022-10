Roberto Burioni positivo al Covid. La nuova ondata dei contagi torna a preoccupare gli italiani e l’argomento è stato affrontato anche nello studio televisivo d Fabio Fazio, in collegamento con il virologo che, come Filippa Lagerback, ha scoperto di essere risultato positivo al virus.

Roberto Burioni positivo al Covid. L’esperto virologo ne ha parlato nel corso del collegamento telefonico con lo studio televisivo di Che Tempo che fa con alla guida del timone lo storico conduttore Fabio Fazio: “Erano due anni e mezzo che il virus aspettava di colpirmi, c’è riuscito”, afferma il noto virologo.

Leggi anche: “È in ospedale”. Paura per Rosa Perrotta, il figlio Ethan al pronto soccorso





Roberto Burioni positivo al Covid: cascata di polemiche sui social

“Ho un po’ di febbre, un po’ di tosse, un po’ di mal di testa. Ma tutto sommato è una malattia non particolarmente grave, grazie al vaccino: ho fatto la quarta dose la scorsa settimana”, aggiunge Roberto Burioni informando il pubblico sulla sua attuale situazione di salute.

“Dobbiamo prendere atto che lo scenario è completamente cambiato rispetto allo scorso anno, con l’arrivo della variante Omicron 1-2 e poi con la variante Omicron 5, quella che probabilmente mi sono preso. Il vaccino non ha più una grande efficacia nel proteggere dall’infezione. L’aveva con le varianti fino alla Delta. Io sono l’esempio, il vaccino non difende contro l’infezione ma è molto efficace”.



Ma dopo le parole del virologo Burioni in collegamento con “Che tempo che fa”, non sono di certo mancate le polemiche dei novax che proprio sui social hanno riversato tutti i commenti ironici del caso. “A chi dice che il vaccino non funziona vorrei fare notare che mi sono collegato da casa e non da una stanza di ospedale, dove probabilmente sarei finito senza vaccino” ha dichiarato ancora Roberto Burioni.



“Mentre fino alla variante Delta ci vaccinavamo anche per proteggere gli altri, da omicron in poi il vaccino protegge soprattutto chi se lo fa, perché è diventato molto poco efficace nel prevenire l’infezione e la trasmissione”. E ancora: “Insomma, vaccinarsi adesso è come mettersi il casco quando si va in moto, ed è meglio metterselo per il proprio bene. Chi fa il novax danneggia solo se stesso” ha insistito Burioni.

"Il virus era 2 anni e mezzo che mi aspettava. Il vaccino – anche con queste varianti – è molto efficace nell'evitare le conseguenze gravi."



– @RobertoBurioni in collegamento da casa a #CTCF pic.twitter.com/XDFPDgRYhh — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 9, 2022

Cascata di tweet di alcuni utenti in merito a una presunta inutilità della quarta dose di vaccino. Infatti a detta di alcuni sponsorizzare la quarta vaccinazione in presenza di un virologo che, dopo averla effettuata, ha preso comunque il virus, sarebbe stato fuorviante.