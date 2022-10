Rosa Perrotta, il figlio Ethan in ospedale. A dare la notizia è stata l’ex Uomini e Donne in una storia su Instagram alla quale, poco dopo, si è aggiunta una del marito Pietro Tartaglione in cui si vede il padiglione d’ingresso del pronto soccorso di un ospedale. La coppia negli ultimi tempi è stata spesso sotto i riflettori, più volte infatti si era parlato di una frattura insanabile tra loro. A dare la notizia la scorsa estate era stato l’esperto di gossip Alessandro Rossica.



“È crisi profonda tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Alcuni utenti, ultimamente avevano notato atteggiamenti strani, ho deciso di approfondire. Purtroppo è vero, c’è crisi, i due dormirebbero addirittura separati. Alla base della crisi non c’è stato nessun tradimento. In bocca al lupo. Tornate a farci sognare, una delle poche coppie vere rimaste… fonte Alessandro Rosica”. Una crisi che, se mai c’è stata, era poi rientrata visto che la coppia non aveva dato segno di cedimento.

Rosa Perrotta, il figlio Ethan in ospedale per uno sfogo cutaneo



I due sono diventati una coppia grazie al prezioso contributo di Uomini e Donne. Sono legati sentimentalmente da cinque anni e hanno concepito anche due figli. I figli di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono venuti alla luce nel 2019 e nel 2021. Ed il primo, Ethan, nelle ore scorse ha fatto molto spaventare mamma e papà che non hanno perso tempo e si sono precipitati in ospedale.



A quanto racconta Rosa, Ethan ha continuato a tossire per tutta la notte, che ha passato a letto al fianco della sua mamma. Una tosse insistente e preoccupante. Tutto sembrava essere legato ad una forma influenzale ma poi il corpo del piccolo si è ricoperto di bolle, quasi fosse stato colpito da decine di pizzichi di zanzara.



Poche ore dopo aver pubblicato le Stories sopra citate, Rosa ha pubblicato un selfie accompagnato da una didascalia che ha messo in agitazione i suoi fan. “La faccia di chi non trova pace da giorni. Stiamo andando in ospedale. Ethan ha avuto uno sfogo cutaneo”. Potrebbe essere stata una reazione allergica. Al momento non è dato sapere. Comunque la paura deve essere stata tanta: il sito Gossip e tv infatti riporta come il piccolo sia stato portato d’urgenza dai genitori in ospedale. Ciò che conta è che le condizioni del piccolo sono buone.

