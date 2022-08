“Costretta a chiedere aiuto”. Problemi per Rosa Perrotta, l’annuncio ai fan: “Fatelo anche voi”

Nelle scorse ore Rosa Perrotta è tornata sui social e precisamente su Instagram ha deciso di sfogarsi e di raccontare ciò che sta vivendo. Ha chiesto aiuto ad uno specialista per affrontare i suoi problemi e ha invitato anche i suoi follower a fare lo stesso, nel momento in cui sentano la necessità di non farcela da soli. Le sue sono state parole importanti e molto sentite, giunte dal profondo del suo cuore, e coloro che la seguono hanno apprezzato moltissimo il messaggio che ha voluto inviare pubblicamente.

Rosa Perrotta ha ammesso di aver avuto e di aver ancora bisogno di aiuto. Fondamentale la presenza di uno specialista, che le sta permettendo di migliorare la sua quotidianità. Nel mese di luglio Alessandro Rosica aveva detto sull’ex Uomini e Donne e Pietro Tartaglione: “È crisi profonda tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Alcuni utenti, ultimamente avevano notato atteggiamenti strani, ho deciso di approfondire. Purtroppo è vero, c’è crisi, i due dormirebbero addirittura separati”. Ma non è mai stato confermato.





Rosa Perrotta ha chiesto aiuto ad uno specialista: “Sono in psicoterapia”

In un video pubblicato su Instagram, Rosa Perrotta si è rivolta direttamente a tutti i suoi fan ammettendo di aver domandato aiuto ad uno specialista. E questa sua decisione non ha fatto altro che rendere migliore la sua esistenza, visto che da sola non poteva certamente risolvere tutte le problematiche che si presentano nella vita di tutti i giorni. E ha invitato le altre persone a seguire la sua strada perché così facendo c’è la possibilità di poter vivere più serenamente le questioni anche più complicate.

Ecco cosa ha annunciato Rosa Perrotta: “Normalizziamo la terapia! Come vi avevo detto, ho iniziato da poco un percorso di psicoterapia, questo perché ho capito che per amarsi davvero si deve partire da dentro. Imparare a conoscersi veramente può essere complicato, ma con l’aiuto di realtà come @therapychat_it diventa più facile. Per questo sono molto felice di poter collaborare con @therapychat_it tra le più importanti piattaforme di psicologia online”, ha scritto a corredo del filmato.

Infine, Rosa Perrotta ha aggiunto: “Offre la possibilità di fare le sedute da casa o dalla tua comfort zone tramite una semplice videochiamata, in modo comodo, sicuro e accessibile a tutti. Inoltre, la prima seduta da 50 minuti è gratuita e senza impegno, perché non provare? Impariamo a curare la mente come tutte le altre parti del nostro corpo!”.

