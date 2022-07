“Cose brutte”. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, l’indiscrezione è una sorpresa per tutti

Una brutta voce sta travolgendo in queste ore Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Chi ha scoperto qualcosa di negativo è Alessandro Rosica, conosciuto col nome di Investigatore Social su Instagram. Nessuno poteva immaginare di leggere una notizia del genere, ma purtroppo sarebbe ormai la realtà dei fatti. I due sono diventati una coppia grazie al prezioso contributo di Uomini e Donne. Sono legati sentimentalmente da cinque anni e hanno concepito anche due figli.

I figli di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono venuti alla luce nel 2019 e nel 2021 e si pensava che i due avessero ancora un feeling invidiabile. Ma ciò che sta emergendo in queste ore ha fatto scattare l’allarme nei loro fan, che non hanno ancora voglia di crederci. Ma la fonte è indubbiamente attendibile e si resta comunque in attesa di eventuali smentite o conferme dai diretti interessati. Andiamo a scoprire insieme cosa è stato rivelato in queste ore febbrili.





Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, uscite voci su una loro crisi

Di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si parlava solamente bene e tantissimi fan erano sicuri di una cosa, ovvero che il loro amore fosse infinito. Ma adesso è uscita fuori una notizia pesante su una loro crisi. Crisi che non sarebbe nemmeno passeggera, stando a quanto trapelato fin qui. Non sappiamo cosa stia realmente accadendo, ma sta di fatto che qualcosa bollerebbe in pentola. Andiamo a scoprire insieme cosa è stato rivelato sulla coppia nata nel dating show di Maria De Filippi.

L’Investigatore Social ha scritto sulla coppia composta da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: “È crisi profonda tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Alcuni utenti, ultimamente avevano notato atteggiamenti strani, ho deciso di approfondire. Purtroppo è vero, c’è crisi, i due dormirebbero addirittura separati. Alla base della crisi non c’è stato nessun tradimento. In bocca al lupo. Tornate a farci sognare ❤️ una delle poche coppie vere rimaste… fonte Alessandro Rosica”.

E queste sono state alcune reazioni dei follower: “Non ho mai creduto in loro”, “Ma si parlava di crisi già prima che lei rimanesse incinta di nuovo”, “Una delle coppie più belle, spero che possano ritrovare il loro equilibrio”. E ancora: “No, mi dispiace molto”, “Saranno pure in crisi, ma in questo momento si stanno godendo le vacanze insieme e anche con i loro familiari. I momenti no capitano a tutti”.

