“Fuori dal programma”. Milly Carlucci ha deciso: una delle protagoniste via da Ballando con le stelle

Tutto pronto per l’edizione 2022 di Ballando con le stelle, lo show sulla danza condotto da Milly Carlucci. Il programma scalda i motori in vista della prima serata prevista per sabato 8 ottobre su Rai1. Lo scorso anno a trionfare fu Arisa in coppia con Vito Coppola. Secondi classificati, Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale. Dopo la semifinale che l’ha vista superare Morgan, polemico con i giudici Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto che non lo hanno votato, la cantante di Semplicità si aggiudica la sedicesima edizione del programma del sabato sera di Rai1, condotto da Milly Carlucci e Paolo Belli.

Nelle ultime ore è stato definito il cast della prossima edizione. A sfidarsi sul palco di Rai1 – a meno di cambiamenti improvvisi – saranno Iva Zanicchi, Nino D’Angelo, Gabriel Garko, Enrico Montesano, Paola Barale, Marta Flavi, Luisella Costamagna, Giampiero Mughini, Rosanna Banfi, Alex Di Giorgio, Ema Stokholma, Alessandro Egger, Lorenzo Biagarelli. Confermata la giuria: a dare i voti delle varie esibizioni saranno Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Fabio Canino.





Roberta Bruzzone fuori da Ballando, non confermata la criminologa

Cambi, invece, per quanto riguarda i commentatori a bordo campo dello show di Milly Carlucci. Fino allo scorso anno c’erano Alberto Matano e Roberta Bruzzone, il primo arrivato a Ballando nel 2020 e la seconda entrata in forza stabilmente nel programma a partire dal 2017. Dalla prossima edizione non ci sarà la più famosa criminologa della tv italiana. Al suo posto – come scrive il portale Davidemaggio.it – un ospite diverso di puntata in puntata che andrà ad affiancare il conduttore de La Vita in diretta (confermatissimo nel suo ruolo). Non si conoscono le ragioni dell’addio di Roberta Bruzzone, ma si parla di rinnovamento dei commentatori a bordo campo.

Davide Maggio fa sapere che due ex ballerini torneranno all’interno del programma. Si tratta di Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira che lo scorso anno si sono congedati, ma Milly Carlucci non vuole fare a meno di loro. I due faranno ancora parte del meccanismo di Ballando con le stelle e affiancheranno la confermata Rossella Erra nella giuria popolare. Ai tre spetterà dunque il compiuto di salvaguardare il gusto del pubblico da casa che si esprime attraverso i social. Un giudizio del popolo che strizzerà l’occhio alla tecnica, data la competenza delle new entry.

Tornando, invece, ai commentatori a bordo campo, va comunque ricordato che l’idea del personaggio diverso di puntata in puntata è stata sperimentata con successo nella stagione dell’anno scorso: negli ultimi sabati, infatti, si sono uniti a rotazione volti nuovi ad Alberto Matano e a Roberta Bruzzone, come Eleonora Daniele e Serena Bortone.

“Milly? Non l’ho sentita”. Ballando con le stelle, nuovo colpo di scena: salta un’altra big