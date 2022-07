Ballando con le stelle, soffia forte il vento del gossip sui nuovi concorrenti del programma guidato da Milly Carlucci. Tanti in nomi accostati al programma. Nelle scorse settimane si era parlato di Nino D’Angelo, Nancy Brilli, Marta Flavi, Eva Robins e Beppe Convertini. Ipotesi circa le quali Milly Carlucci aveva detto la sua nel corso di un’intervista al Messaggero: “Dico solo che alcuni di loro sono stati contattati, ma bisogna fare gli abbinamenti con i maestri, impresa mai semplice. C’è tempo per ufficializzare. Posso confermare che vorrebbero partecipare in tantissimi, e questo mi fa piacere: il programma funziona alla grande”.



“Posso aggiungere che l’impianto drammaturgico, oltre al ballo, si basa sulle storie importanti delle persone in gara, e tutte insieme devono avere un senso”. Tra i nomi che trovano conferma c’è quello di Iva Zanicchi. Inizialmente la cantante era un po’ titubante, ma poi finalmente si è decisa: “Quando tutti cominciano a dire di non fare qualcosa o mi invitano a rifletterci molto, scatta qualcosa dentro di me, per cui rispondo: ‘Bene adesso lo faccio’”.





Mentre tra gli addi sicuro quello del ballerino Vito Coppola che nella scorsa stagione ha avuto un enorme successo e grazie allo show ha conosciuto l’amore con Arisa. Ad annunciarlo era stata proprio la conduttrice, in collegamento con il ballerino, in un video pubblicato su Instagram: “La notizia che vi vogliamo dare è che qui c’è in ballo un biglietto aereo”. (Leggi anche “Da Mediaset alla Rai”. Barbara D’Urso, clamoroso ribaltone in tv: la voce sempre più forte)



E ancora: “Vito ha avuto un invito importantissimo per Strictly come dancing, che è il programma inglese da cui derivano tutti i Ballando con le stelle e da cui deriviamo anche noi, anche se poi abbiamo fatto una strada indipendente e diversa”. Fuori da Ballando potrebbe essere anche Lucrezia Lando, ancora in sospeso. In un’intervista concessa a TvMia ha rivelato come manchi ancora un contatto tra lei e la produzione.



“Milly sta definendo il cast e spero tanto che arrivi la sua chiamata. Sarei felice di tornare a danzare a Ballando, vi lavoro dal 2018 ed ha contribuito molto alla mia popolarità.”Grazie alla sua passione più grande è diventata una delle maestre di punta dello show di Milly Carlucci riuscendo anche a salire sul gradino più alto del podio a poco più di vent’anni.

