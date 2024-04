“Vi giuro che mi sto sforzando a capire da cosa sia scaturita la psicosi di massa che ha portato questo esaltato a questo tipo di popolarità”. Così su X viene commentato un video che ha come protagonista Mirko Brunetti, ex concorrente della scorsa edizione di Temptation Island e di quella appena conclusa del Grande Fratello, vinta dalla fidanzata (fino a poco tempo ex) Perla Vatiero.

Un video che ha indignato il web, scioccato per quanto accaduto in strada mentre passava il giovane reatino, diventato famoso proprio per aver partecipato ai due reality show di Mediaset. Moltissimi utenti del web non riescono a darsi una spiegazione di quello a cui hanno assistito e sul social X hanno commentato la scena pubblicata da un utente.

“Salta la convivenza”. Grande Fratello, Paolo e Letizia: c’è uno ostacolo insormontabile sulla loro strada





Grande Fratello, folla per Mirko Brunetti: le critiche social

Complice il ritorno di fiamma con Perla Vatiero, che aveva lasciato a Temptation Island per la tentatrice Greta Rossetti, il successo e la popolarità di Mirko Brunetti crescono inspiegabilmente e gli utenti del web non riescono a capirne il motivo. Nel video si vede Mirko arrivare con le guardie del corpo e una fila di persone attenderlo. C’è chi gli chiede una foto e chi grida ”Mirko sei un grande”.

“Io sempre più basita, mi chiedo:che problemi hanno tutte le persone che Esaltano questi ‘personaggi’ che per me rappresentano il Nulla Cosmico. MA!!!!!!”, si legge tra i commenti del filmato. Il tenore è sempre lo stesso, perché dare popolarità a un personaggio diventato famoso per aver messo le corna alla fidanzata in tv e aver partecipato a due reality show?

”È quello che porta la società attuale al fallimento, alla perdita del buon senso e di ogni valore che ha reso forti e propulsive le generazioni precedenti. Salviamoci fin che siamo in tempo, questa decandenza ci sta portando alla rovina”, “Ecco perché l’Italia va a rotoli”, “È più umile Messi di lui”, “‘Bravooo sei un grande!’, Ma per aver fatto cosa esattamente ancora devo capirlo”, scrivono ancora diversi utenti.

io vi giuro che mi sto sforzando a capire da cosa sia scaturita la psicosi di massa che ha portato questo esaltato a questo tipo di popolarità pic.twitter.com/73cWSAMA5e — scioccata (@sononatastanca_) April 13, 2024

“No ma davvero, roba da pazzi! Ci sono ragazzi che stanno nei laboratori a cercare nuove cure per il cancro. Medici che salvano la vita quotidianamente alle persone. E dobbiamo vedere la standing ovation per un partecipante di T.I. e G.F. Siamo allo sbando!”, scrive ancora un utente, basita dal video in cui Mirko viene osannato dalla folla.