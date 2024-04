“Salta la convivenza”. Grande Fratello, Paolo e Letizia: c’è uno ostacolo insormontabile sulla loro strada

Dentro al Grande Fratello hanno trovato l’amore. La vita fuori dal Grande Fratello però è un’altra cosa. Lo ha confessato Paolo ai microfoni di Giada De Miceli, alla quale ha raccontato come sta vivendo questo periodo. Prima ha raccontato alcuni aspetti di Letizia: “Mi ha colpito la sua grande forza per il passato che ha avuto, ma è anche una persona sempre solare, nonostante tutto. Oltre a essere stupenda, è un fiore. Troppo bella, è come guardare la luna piena davanti al mare”.

>>“Paura e gente in strada”. Scosse di terremoto in Italia, città sotto choc: Protezione Civile e vigili del fuoco sul posto

“Ma mi ha colpito più la persona che l’estetica. Mi ha stregato proprio. Sì sono innamoratissimo. Sono fritto! Era l’ultimo dei miei pensieri prima di entrare nella Casa. Sono sempre stato un po’ particolare con le donne quindi innamorarmi era proprio lontano dalle mie idee. E invece mi sono trovato colpito, ammaliato e innamorato”.





Grande Fratello, tra Paolo Masella e Letizia l’amore va alla grande

Quindi aggiunge: “Prima di lei ho avuto solo una storia seria durata 6 anni. Poi basta. Ho avuto solo un’altra ragazza dai 15 ai 21 anni. Un amore così forte, le emozioni che mi fa provare sono indescrivibili. Sì posso dire che è la prima donna di cui sono veramente innamorato”. Per ora, però, nonostante l’amore una convivenza è impossibile. La strada è sbarrata da difficoltà logistiche per ora insormontabili legati a questioni lavorative.

Aggiunge Paolo: “Se Letizia è rimasta a Roma? No, stiamo facendo su e giù. Un po’ io da lei, un po’ lei da me. Sì cerchiamo di stare insieme il più possibile. Almeno 4/5 giorni alla settimana. Io ho ricominciato a lavorare, faccio tutte le mattine. Mi aiuta anche a riprendere la mia routine. Sono molto scombussolato. Il non aver fatto praticamente nulla per sei mesi mi ha fatto diventare qualsiasi cosa pesante”.

“Pesante perfino farmi il pranzo. Almeno con il lavoro cerco di rientrare in carreggiata”. Poi ha spiegato come ha reagito al madre all’incontro con Letizia: “A mia mamma piace moltissimo Letizia. Piace perché io ero molto testardo e Letizia ha influito molto nel farmi vedere altri punti di vista. L’ha colpita molto. Fuori dalla Casa è più semplice anche stare insieme. Nella Casa influiva molto la noia. Hai poche cose da fare durante la giornata, ci sono molti momenti vuoti, morti dove non hai niente da dirti. Quindi magari si creava quell’imbarazzo”.