“Torna nella fiction”. Don Matteo 13, questa sì che è una sorpresa: notizia top per il pubblico

Ritorno a Don Matteo 13 in arrivo. La notizia bomba è arrivata in queste ore e i telespettatori potranno assistere ad un momento attesissimo nella puntata del 19 maggio, la seconda della settimana. Ricordiamo che l’atto conclusivo ci sarà giovedì 26 maggio e ora la fiction sta dunque entrando sempre più nel vivo. Oltre a questa presenza inaspettata, ci sarà pure un’altra grossa sorpresa che farà felice il pubblico. Una situazione davvero interessante decisa dai produttori della serie Rai con Raoul Bova.

Prima di parlarvi del ritorno a Don Matteo 13, è stato il sito Blasting News ha fatto sapere che l’ultima puntata di Don Matteo 13 sarà anticipata. Sicuramente ci saranno gli appuntamenti delle prossime ore, quello del 17 maggio che recupererà la puntata non andata in onda il 12 per l’Eurovision, ma anche giovedì 19 maggio e martedì 24 maggio avremo Raoul Bova protagonista su Rai1. E per quanto concerne l’appuntamento conclusivo della fiction, è stata comunicata una nuova data che non è più il 2 giugno ma il 26 maggio.





Ritorno a Don Matteo 13: c’è Flavio Insinna

Stando alle anticipazioni, l’appuntamento del 19 maggio si chiama Ma è l’amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l’amore? e prevede un grande ritorno a Don Matteo 13. Inoltre, Don Massimo e i carabinieri dovranno cercare di comprendere chi sia stato l’autore di un assassinio, che ha travolto anche la madre di Federico. E ci sarà anche un ospite davvero inatteso, infatti Natalina potrà incontrare un personaggio famoso, che deciderà infatti di intervistarla nel corso della puntata.

Dunque, nell’ottavo appuntamento con Don Matteo 13 ci sarà il ritorno del colonnello Anceschi, interpretato dall’attore e conduttore Flavio Insinna. Quest’ultimo ha deciso di raggiungere Spoleto per incontrare la figlia, ma dovrà anche fare i conti con la storia d’amore tra Valentina e Marco, non accettata dall’uomo a causa della troppa differenza di età. E poi, come detto precedentemente, Natalina potrà anche incontrare una persona che le effettuerà un’intervista.

Dunque, Natalina sarà intervista da Gigi Marzullo per la sua trasmissione televisiva. Non resta che aspettare la puntata per scoprire ovviamente tutti gli altri sviluppi e ciò che succederà nel paese umbro. Gli ascolti televisivi di Don Matteo 13 stanno andando alla grande, nonostante l’addio di Terence Hill, infatti Raoul Bova è stato in grado di convincere anche i più scettici.

“Cambia tutto, è anticipato”. Don Matteo 13, decisione Rai: la notizia sorprende il pubblico