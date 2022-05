C’è grande attesa per l’appuntamento del 17 maggio, ma intanto è già uscita fuori una notizia importante sull’ultima puntata di Don Matteo 13 con Raoul Bova protagonista. A riferire ogni dettaglio è stato il sito Blasting News, che ha riferito informazioni legate al palinsesto della Rai. Il pubblico probabilmente da un lato sarà felice per questa scelta e dall’altra ci sarà anche un pizzico di delusione, cosa che accade sempre quando un programma volge al termine. Fino a poco tempo fa si sapeva altro, ma ora è uscita una voce inedita.

Prima di parlarvi dell’ultima puntata di Don Matteo 13, ad inizio mese c’è stata soddisfazione per Raoul Bova per gli ascolti tv del 5 maggio. Il nuovo parroco è già amatissimo dal pubblico nei panni di Don Massimo e i numeri lo confermano, la puntata di ieri sera di Don Matteo è stata seguita da 6.282.000 spettatori pari al 31.5%. Sempre riguardo gli ascolti tv, al secondo posto troviamo Tv8, che ha trasmesso la semifinale di Conference League Roma-Leicester, vista da 1.825.000 spettatori con l’8.5% di share.





Ultima puntata Don Matteo 13 in programma il 26 maggio

Il sito Blasting News ha fatto sapere che l’ultima puntata di Don Matteo 13 sarà anticipata. Sicuramente ci saranno gli appuntamenti delle prossime ore, quello del 17 maggio che recupererà la puntata non andata in onda il 12 per l’Eurovision, ma anche giovedì 19 maggio e martedì 24 maggio avremo Raoul Bova protagonista su Rai1. E per quanto concerne l’appuntamento conclusivo della fiction, è stata comunicata una nuova data che non è più il 2 giugno, come detto in un primo momento.

L’ultima puntata di Don Matteo 13 sarà trasmessa giovedì 26 maggio, salvo ulteriori e improbabili colpi di scena. Dunque, alla fine di questo mese si dovrà salutare Don Massimo e presumibilmente si capirà qualcosa in più su cosa sia successo al sacerdote interpretato da Terence Hill. La speranza della Rai è che gli ascolti televisivi vadano sempre meglio, così facendo la tv pubblica italiana potrà proseguire la fiction senza particolari timori legati ovviamente agli importanti dati inerenti l’auditel.

Comunque il cambio, anzi, la rivoluzione che gli autori hanno messo in atto in Don Matteo era stato salutato con scetticismo da molti. La serie ha legato gran parte del suo successo al protagonista, quel Terence Hill che ha saputo indossare a meraviglia i panni del prete-investigatore. Un prete sui generis, visto che il pubblico non ha fatto fatica a riconoscere in quell’abito di Dio lo sguardo e le movenze del pistolero Trinità e di tanti altri personaggi ben poco ecclesiastici.

