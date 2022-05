“Cambia la programmazione”. Don Matteo 13, grande novità per la fiction. E per il pubblico

È stato un tripudio. Il cambio, anzi, la rivoluzione che gli autori hanno messo in atto in “Don Matteo” era stato salutato con scetticismo da molti. La serie ha legato gran parte del suo successo al protagonista, quel Terence Hill che ha saputo indossare a meraviglia i panni del prete-investigatore. Un prete sui generis, visto che il pubblico non ha fatto fatica a riconoscere in quell’abito di Dio lo sguardo e le movenze del pistolero Trinità e di tanti altri personaggi ben poco ecclesiastici.

Così quando è stata annunciata la novità, cioè via Terence Hill, dentro Raoul Bova il timore che il pubblico potesse non apprezzare era davvero tanto. È con un po’ di sorpresa, quindi, che sono stati letti gli ascolti tv di giovedì 5 maggio. I telespettatori sono stati ben 6 milioni e 282mila, per uno share del 31,5%. Ora, inoltre, per gli appassionati della serie ci sono diverse novità in arrivo. Una non tanto bella, l’altra decisamente sì.





Nonostante il gran successo di pubblico per l’arrivo di Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, la prossima settimana la puntata non andrà in onda. La Rai ha deciso di cancellare l’appuntamento con Don Matteo 13 che non sarà recuperato nella stessa settimana. Al suo posto, infatti, giovedì 12 maggio è prevista la seconda puntata dell’atteso Eurovision Song Contest (prima puntata martedì 10 e ultima sabato 14, ndr). Ma non c’è bisogno di preoccuparsi. La settimana dopo, infatti, Don Matteo raddoppia.

Con grande gioia per il pubblico che sta seguendo con ancor maggior partecipazione le vicende di Don Matteo la settimana dopo ci sarà un doppio appuntamento. Come rivela TvBlog la serie andrà in onda sia giovedì 19 sia martedì 17 maggio. Non solo. Gli ascolti più che positivi di Don Matteo con Raoul Bova hanno indotto i vertici Rai a rinviare il programma condotto da Max Giusti “Boss in incognito”.

Stavolta è Blogo a svelare che martedì 17 maggio su Rai2 in prima serata sarebbe dovuto andare in onda “Boss in incognito”, lo show di Max Giusti. Tuttavia la concomitanza proprio con quel Don Matto che va in onda invece su Rai1 ha spinto i dirigenti a rimandare il primo dei quattro appuntamenti previsti di “Boss in incognito” a fine mese. Max Giusti dovrà quindi attendere fino a martedì 31 maggio, giorno in cui Don Matteo non verrà trasmesso.

