“Un ritorno bomba”. Che gioia per Alessia Marcuzzi, la voce girava da un po’ ma ora c’è la conferma

Un’altra estate calda per Alessia Marcuzzi. La famosa conduttrice, oltre al ritorno in tv ma non con Mediaset bensì alla Rai con “Boomerissima” sul secondo canale, ha fatto parlare di sé parecchio. Diciamo pure più del solito. Oltre a qualche gossip ‘fru-fru’ tipo la caduta sugli scogli perché, come lei stessa ha ammesso, è un po’ spericolata, ce n’è stato pure un bello grosso. Mentre Stefano De Martino entrava in crisi – sempre che sia tutto vero – con Belen Rodriguez, è spuntato fuori proprio il suo nome.

Si sa, nel mondo dello spettacolo e a causa di chi spettegola, basta poco per montare un caso. Ma Alessia Marcuzzi non ha voluto stare a certi giochetti e quando qualcuno ha avvicinato il nome di Stefano al suo lei su Repubbica ha confessato: “Mi ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale. Ho detto a Francesca Fagnani che mi aveva invitato a Belve: ‘Non vengo perché mi devo salvare da me stessa’. Faccio fatica a tenermi”. Beh, ora la Rai l’ha premiata. Con un nuovo show.

Alessia Marcuzzi al lavoro su un nuovo progetto Rai: l’indiscrezione

Secondo quanto riportato dal magazine Vero, Alessia Marcuzzi starebbe già al lavoro su un nuovo progetto Rai oltre al già citato “Bomerissima” che è stato confermato dai vertici di viale Mazzini. Anzi è stata la stessa conduttrice ad annunciare, ospite di Antonella Clerici a “È sempre mezzogiorno”, che presto (probabilmente il 26 settembre, ndr) il pubblico potrà assistere alla seconda stagione del suo programma. Ma, come detto, i programmi per lei potrebbero essere due.

Non è chiaro che tipo di show potrebbe essere affidato ad Alessia Marcuzzi, professionista che ha legato la sua carriera a Mediaset pronta però a sperimentare un nuovo cammino nella tv pubblica. Proprio sulle novità di “Boomerissima” ha anticipato di aver voluto nello show come ospite il cantante Rick Astley del famoso brano Never Gonna Give You Up. E poi anche volti noti come quelli delle serie tv degli anni 80 divenute cult come Magnum P.I. e Charlies’ Angel.

Dunque Alessia è pronta non solo a rafforzare gli affezionati di “Boomerissima” che alla prima stagione, un battesimo che è sempre un rischio, è andata oltre le aspettative. Con 7,35% di share, infatti, lo show ha chiuso la prima stagione con 3 punti sopra la media del prime time di Rai2 toccando in più di un’occasione il 10%. Ma non basta. Secondo quanto trapelato la conduttrice potrebbe presto conquistare altro spazio. Chissà che nelle prossime settimane non escano maggiori dettagli su questo misterioso nuovo progetto… Intanto lei in uno degli ultimi post Instagram scrive “Mancano pochi giorni… Stay tuned 💄💋🙆‍♀️”. A cosa si riferirà?

