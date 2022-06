Rita De Crescenzo firma con Mediaset. La star di Tik Tok è un’influencer da quasi un milione di follower e ha raggiunto la fama come ospite d’onore a matrimoni, battesimi e compleanni. Soprattutto nel sud Italia è famosissima e basta cercare il suo nome (su TikTok è “Svergognata”) per vedere decine di bambini piangere di gioia per lei. Anche Guendalina Tavassi l’ha voluta per il 18esimo della figlia Gaia.

Rita De Crescenzo ha 44 anni e vive a Pallonetto di Santa Lucia, nei pressi di Napoli. Ormai da due anni fa la tiktoker a tempo pieno. Grazie alla sua energia, i suoi balli e le sue canzoni ha conquistato un vastissimo pubblico. È richiestissima per feste private e un suo video musicale su Youtube, “Ma te vulisse fa na gara e ballo” ha ottenuto oltre 4,6 milioni di visualizzazioni. Nelle ultime ore si sta parlando molto di lei perché ha affermato di aver firmato dei contratti con Mediaset e pure con la Rai.





Rita De Crescenzo, un passato difficile

Rita De Crescenzo ha anche un passato turbolento. È stata infatti diversi mesi in carcere nel 2017, come lei stessa ha raccontato: “Sono stata arrestata con l’accusa di spaccio di droga ma ne sono uscita assolta. Sono stata arrestata per aver parlato al telefono con le mie amiche, che ora si trovano in carcere. Io le chiamavo e chiedevo loro di restituirmi i vestiti. Non posso far nomi, sono state arrestate in tutto sessanta persone. Quelle realmente colpevoli sono tutt’ora in carcere”.

Oggi però Rita De Crescenzo sfrutta il successo che sta avendo e ha aperto anche un negozio: “Mi sono comprata il marchio, ho fatto tutto con il commercialista. Anzi, come vi ho già detto: mi servirebbe una ragazza. Se qualcuno vuole venire a lavorare con me, la metterò a posto. Non terrò nessuno in nero. Cosa venderemo? Borse, asciugamani, teli, magliette, ci saranno le cose per la scuola, per il Natale. Sarà tutto svergognat (la sua firma sui social)”.

La notizia di queste ore, però, è un’altra: “Settimana scorsa ho firmato un contratto con la Rai ed uno con Mediaset! Tutto quello che guadagno lo do ai miei figli, tutto quello che ho lo do ai miei figli. Ora che sono in vita! Ma dato che continuate a criticare io ora starò zitta, parleranno i fatti. Parleranno solo i fatti”. Insomma, critiche o no, Rita De Crescenzo va avanti per la sua strada e presto la vedremo anche su Mediaset, e pure in Rai. Forse Alfonso Signorini ha pensato a lei per il GF Vip7? Staremo a vedere…

