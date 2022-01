Belen Rodriguez è una delle protagoniste delle ultime ore di gossip. Infatti, dopo aver detto addio ad Antonino Spinalbese, è stata beccata in compagnia dell’ex Stefano De Martino in aeroporto. Ovviamente i meno maliziosi ipotizzano che si sia trattato semplicemente di un incontro tra due persone che hanno comunque mantenuto buoni rapporti, nonostante l’amore finito. Ma dall’altra parte c’è chi è convinto che possa scattare qualcosa in più in futuro, una sorta di ritorno di fiamma.

Ma poco fa Belen Rodriguez si è anche resa autrice di un annuncio inaspettato sul figlio Santiago. Dal suo messaggio ha già fatto intuire che qualcuno potrebbe avere da ridire su questa decisione della showgirl argentina. Ma parlando con il bambino, è stata d’accordo con lui dopo aver ascoltato con attenzione una sua richiesta. Non è dato sapere come abbia reagito papà Stefano, anche se presumibilmente sarà stato subito messo al corrente di questa novità. Un vero e proprio colpo di scena.

Il piccolo Santiago non è più così bambino, almeno stando alla richiesta fatta alla madre Belen Rodriguez. Nonostante lei abbia forse avuto inizialmente qualche titubanza di troppo, ha preferito dare fiducia al figlio e gli ha concesso una cosa molto importante e altrettanto delicata. Alla fine ha detto di sì per la gioia immensa del bimbo. E questo permesso della sudamericana ha già riscosso i primi risultati, infatti tantissimi follower hanno accolto con entusiasmo questa notizia bomba su Santiago.





In una storia pubblicata sul suo account social Instagram, Belen Rodriguez ha ufficializzato l’apertura di un profilo TikTok del figlio Santiago: “Ieri mi ha chiesto il permesso di aprirsi TikTok, non so se è da irresponsabili, ma mamma glielo ha dato. Si chiama santiagodellavega1. Seguiteci, grazie”. E ovviamente subito i fan della sorella di Cecilia Rodriguez hanno immediatamente accettato questo invito. Basti pensare che ha già ottenuto tantissimi mi piace ai video pubblicati in queste ore.

Intanto, Belen Rodriguez sarebbe vicina ad un ex. Stiamo parlando di Ezequiel Lavezzi, ex centravanti del Napoli che già un paio di anni fa era stato accostato alla vip. In questi giorni Belen si sta rilassando con l’amica Patrizia Griffini in Uruguay. Ebbene pare che pure Ezequiel si trovi da quelle parti. Il gossip si è fatto sempre più insistente. Lei è rimasta impassibile, lui invece si è inalberato. E di brutto pure.