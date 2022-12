Nella serata di lunedì 12 dicembre è andata in onda una nuova puntata di Quarta Repubblica, il talk show di Rete4 condotto da Nicola Porro. Tanti i temi trattata durante l’ultimo appuntamento prima della pausa natalizia. Si è parlato dello scandalo degli arresti con l’accusa di corruzione al Parlamento europeo, del braccio di ferro sui migranti al confine tra Italia e Slovenia e della polemica sull’introduzione di limiti per i pagamenti con il pos.

Spazio anche agli ultimi provvedimenti della giunta capitolina guidata dal sindaco Roberto Gualtieri per i palazzi abusivamente occupati a Roma. Hanno partecipato all’analisi diversi ospiti come sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro (FdI), la deputata di Forza Italia Rita Dalla Chiesa, l’assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative del Comune di Roma Tobia Zevi, l’esperta di lavoro autonomo Emiliana Alessandrucci (presidente Colap), i giornalisti Federico Rampini, Piero Sansonetti, Andrea Ruggieri e Daniele Capezzone, Hoara Borselli, suor Anna Monia Alfieri. C’è stato anche il solito faccia a faccia con Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura.

Rita Dalla Chiesa, la denuncia sulle case occupate

Sta facendo discutere l’intervento di Rita Dalla Chiesa, nota conduttrice tv e attualmente deputata di Forza Italia. È intervenuta a Quarta Repubblica e ha parlato delle occupazioni abusive che si palesano a Roma in modo incessante. La parlamentare azzurra ha puntato il dito contro chi dovrebbe controllare e non lo fa e sottolinea le responsabilità del sindaco Gualtieri sottolinea in collegamento con lo studio di Porro: “Stanno cercando di rendere legale l’illegalità, cominciamo a dare un tetto a chi è in graduatoria da più di 10 anni!”.

Il mirino di Rita Dalla Chiesa è puntato verso il primo cittadino di Roma e ribadisce che dietro le occupazioni c’è una sorta di lassismo da parte del Comune che non interviene in modo tempestivo per assicurare la legalità: “A me sembra strano che ci sia un sindaco a Roma che consenta tutto questo”. Rita Dalla Chiesa ha un giudizio molto severo sull’operato di Gualtieri.

Di recente Rita Dalla Chiesa ha spiegato i motivi per cui non la vedremo più in tv nelle vesti di conduttrice: è una deputata della Repubblica e quindi è impegnata in politica. La figlia del Generale Dalla Chiesa ha quindi parlato del suo futuro: la donna ha detto che di fronte a questo nuovo, importante impegno, dovrà fare un passo indietro e dire addio alla televisione. Proprio così, la Dalla Chiesa ha poi specificato che questa decisione sarà irrevocabile almeno finché sarà al Parlamento.