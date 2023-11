Rissa a Ballando, finalmente parla un testimone oculare. Come abbiamo raccontato, dopo lo scoop del portale di Davide Maggio, sabato sera durante la diretta di Ballando con le Stelle, è capitato un fatto increscioso dietro le quinte. Sembra infatti che due concorrenti, Teo Mammucari e Antonio Caprarica, siano venuti alle mani (o qualcosa di similare). Insomma, i due se le sarebbero dette di santa ragione ma fino ad ora erano solo indiscrezioni, ora arriva la conferma. A parlare a La Volta Buona di Caterina Balivo, è appunto un testimone oculare.

La conduttrice nel presentare la faccenda ha detto: “Oggi parleremo anche della rissa a Ballando e lo faremo con i protagonisti della trasmissione“. Ospiti della puntata, Lorenzo Tano e Rossella Erra che, incalzati dalla Balivo hanno confessato cosa è successo. “Voi magari ne sapete qualcosa in più visto che eravate lì sabato”.





Rissa a Ballando, finalmente parla un testimone oculare

E ancora: “Devo dire che Teo con Caprarica probabilmente ha un po’ esagerato. Tanto che si parla di una rissa dietro le quinte, sì, parlano di una rissa nella sala delle stelle. Mentre in diretta c’era un’altra esibizione c’è stata questa rissa. Una rissa, uno scontro, forse un battibecco“, ha chiesto la conduttrice. Tano quindi ha confessato: “Io sono una persona molto tranquilla e non amo il caos”.

Teo Mammucari: “Caprarica ha ballato bene. Non me fate parlà di Caprarica, ve prego.

C’è stato un momento in cui ballava e non trovava più la ballerina, si è perso la ballerina.

Poi dice il ragazzo: “Ho visto qualcosa e sono andato via, sono proprio uscito, non ho voluto assistere. Ho preso il caffè e me ne sono andato e Lucrezia ha seguito me e che ne siamo andati“. Rossella Erra ha invece detto: “Si fanno molte chiacchiere, e direi troppe. Quella non è solo la sala delle stelle, ma è anche una sorta di spogliatoio. Come succede a calcio, nello spogliatoio succedono queste cose. Però deve rimanere tutto lì”.

E ancora la Erra: “Ci sono questi due antagonisti, da un lato Simona e Wanda, dall’altro Teo e Antonio“. Insomma, sembra essere successo davvero e sembra quindi che le indiscrezioni di Davide Maggio sono state confermate proprio da un addetto ai lavori del programma. Non ci resta che attendere la prossima puntata di Ballando con le Stelle e capire come prenderà la cosa Milly Carlucci.

